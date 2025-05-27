Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Национальное агентство по вопросам предотвращения коррупции.

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Что известно о результатах проверки НАПК

В НАПК отметили, что в течение 2024 – 2025 годов было начато полные проверки 23 деклараций должностных лиц ТЦК и СП, из них 18 было завершено.

По их результатам выявлены признаки недостоверных сведений на более 28,5 миллиона гривен, признаки незаконного обогащения на более 5,6 миллиона гривен и необоснованных активов на более 2,6 миллиона гривен,

– заявили в агентстве.

В частности, в декларации начальника Днепропетровского областного территориального центра комплектования и социальной поддержки за 2022 год установлены признаки незаконного обогащения.

"Так, в период с 26.08.2021 по 18.07.2023 близкие лица чиновника приобрели активы стоимостью более 8,8 миллиона гривен, законность источников происхождения которых не подтверждена. В частности, приобретено две квартиры в Днепре, два автомобиля (Volkswagen Passat и Ford Ranger), а также 65 тысяч долларов США, которые подарены жене ее отцом с недостаточным для этого уровнем дохода", – рассказали в НАПК

Кроме того, чиновник не задекларировал 6 объектов недвижимости, принадлежащих ему на праве собственности и еще два объекта недвижимости, которыми он пользовался вместе с членами семьи. Также он не указал сведения о двух автомобилях, которыми он пользовался, и о полученных им и женой доходах.

По материалам НАПК Национальная полиция Украины начала уголовное производство по статьям Уголовного кодекса Украины о декларировании недостоверной информации и незаконное обогащение, которое завершено. Дело направлено в суд.

Какие еще нарушения у должностных лиц ТЦК выявило НАПК

Правоохранители также отметили, что в декларации офицера отдела рекрутинга и комплектования Одесского ОТЦК и СП за 2022 год выявлены признаки недостоверных сведений на более 3,8 миллиона гривен.

Декларант не задекларировал земельный участок, принадлежащий ему на праве собственности, квартиру, находившуюся в его пользовании в отчетном периоде, а также две квартиры, принадлежащих его дочери. Кроме того, он указал недостоверную информацию о стоимости собственной квартиры, трех автомобилей и мотоцикла, а также не задекларировал принадлежащие ему корпоративные права,

– рассказали в НАПК.

Агентство направило в полицию обоснованное заключение. Продолжается уголовное производство по статье Уголовного кодекса Украины о декларировании недостоверной информации.

Также по материалам НАПК ГБР начало досудебное расследование в отношении командира одного из отделений охраны Богодуховского РТЦК и СП Харьковской области.

"В декларациях чиновника за 2022 и 2023 годы указаны признаки недостоверных сведений на более 2,6 миллиона и 2 миллиона гривен соответственно. Чиновник не указал данные о двух собственных земельных участках и квартиру, которой он пользовался, а также доход в виде денежного обеспечения и денежные активы на собственных банковских счетах", – отметили в НАПК.

По материалам НАПК ГБР также начало расследование в отношении начальника отделения воинского учета сержантов и солдат запаса Дубенского РТЦК и СП Ровенской области.

В его декларации за 2023 год выявлены признаки недостоверных сведений на более 1,6 миллиона гривен. Чиновник не задекларировал жилой дом и земельный участок, которыми он с семьей пользовался,

– отметили правоохранители.

Кроме того, постановлением Ленинского районного суда города Харькова признан виновным командир отделения Харьковского областного ТЦК и СП в совершении административного правонарушения и наложен штраф в размере 17 тысяч гривен.

По данным НАПК, чиновник указал в декларации недостоверные сведения на 645 тысяч гривен, не задекларировав два принадлежащих ему на праве собственности земельных участка, указав недостоверные сведения о стоимости своего автомобиля и полученный им доход.