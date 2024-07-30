Тяжелый удар по экономике: как санкции перерезают торговые связи России и Китая

Российским компаниям стало трудно проводить трансграничные платежи в китайской валюте. По информации издания "Коммерсант", сейчас около 80% платежей в юанях возвращаются обратно в Россию.

Прежде всего нужно понимать, что юани – это валюта с ограниченной конвертируемостью. Больше о том, как санкции перерезают торговые связи России и Китая – в эфире 24 Канала объяснил экономист, исполнительный директор Экономического дискуссионного клуба Олег Пендзин.

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Экономист объяснил, что для проведения операций в долларах и евро не требуется разрешение Центробанка Европы или федеральной системы США, потому что это резервная валюта. В то же время для проведения операций в юанях нужна лицензия Народного банка Китая. Если ее нет, ни одно финансовое учреждение не сделает перевод.

У китайцев абсолютно четкая позиция: все экспортные контракты номинируются исключительно в долларах. Нужен серьезный и отдельный подход, когда экспорт осуществляется за юани. Пока нет индивидуального согласования, до тех пор китайские банки не будут принимать юани. Даже если их оплатили за энергоносители или нефть. Единственная причина – ограниченная конвертируемость.

Это серьезная нагрузка для российской экономики. Американцы ввели санкции на Московскую межбанковскую валютную биржу, и в конце концов поставили крест на конвертационных операциях в долларах в России. Это также мощный удар по финансовой инфраструктуре,

– отметил Пендзин.

Санкции работают чрезвычайно медленно. их наложить сложно, а снять еще труднее. То, что происходит с российской экономикой, это на десятки лет. Не надо верить в то, что придет Дональд Трамп и завтра все отменят. По словам экономиста, это просто нереально. К примеру, пока Крым будет оставаться под оккупацией России, санкции будут продолжаться.

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Олег Пендзин также вспомнил поправку Джексона – Вейника в США 1974 года, которая запрещала поставки высокотехнологичной продукции в Советский Союз. Она была введена как результат преследований политических оппонентов в СССР. В начале 1990-х союз распался, а поправка до сих пор была не снята.

Ее отменили только после победы Виктора Ющенко на президентских выборах в 2004 году. То есть 12 лет независимая Украина находилась под приложением к Закону о торговле США, когда уже даже политические оппоненты Советского союза умерли естественной смертью. Похожая судьба ожидает Россию после всех наложенных санкционных ограничений.