Насамперед потрібно розуміти, що юані – це валюта з обмеженою конвертованістю. Більше про те, як санкції перерізають торгові зв'язки Росії та Китаю – в етері 24 Каналу пояснив економіст, виконавчий директор Економічного дискусійного клубу Олег Пендзин.

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Економіст потлумачив, що для проведення операцій у доларах та євро не потрібний дозвіл Центробанку Європи чи федеральної системи США, тому що це резервна валюта. Водночас для проведення операцій в юанях потрібна ліцензія Народного банку Китаю. Якщо її нема, жодна фінансова установа не зробить переказ.

У китайців абсолютно чітка позиція: всі експортні контракти номінуються винятково в доларах. Потрібний серйозний та окремий підхід, коли експорт здійснюється за юані. Доки немає індивідуального погодження, доти китайські банки не прийматимуть юані. Навіть якщо їх сплатили за енергоносії чи нафту. Єдина причина – обмежена конвертованість.

Це серйозне навантаження для російської економіки. Американці ввели санкції на Московську міжбанківську валютну біржу, і зрештою поставили хрест на конвертаційних операціях в доларах в Росії. Це також потужний удар по фінансовій інфраструктурі,

– наголосив Пендзин.

Санкції працюють надзвичайно повільно. Їх накласти складно, а зняти ще важче. Те, що відбувається з російською економікою, це на десятки років. Не треба вірити в те, що прийде Дональд Трамп і завтра все скасують. За словами економіста, це просто нереально. Приміром, доки Крим залишатиметься під окупацією Росії, санкції будуть продовжуватися.

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Олег Пендзин також пригадав поправку Джексона – Вейніка у США 1974 року, яка забороняла постачання високотехнологічної продукції у Радянський Союз. Вона була введена як результат переслідувань політичних опонентів у СРСР. На початку 1990-х союз розпався, а поправка досі була не знята.

Її скасували аж після перемоги Віктора Ющенка на президентських виборах у 2004 році. Тобто 12 років незалежна Україна перебувала під додатком до Закону про торгівлю США, коли вже навіть політичні опоненти Радянського союзу померли природною смертю. Схожа доля очікує Росію після усіх накладених санкційних обмежень.