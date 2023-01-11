Китай заменит российский уголь из-за плохого качества, – Reuters
Источник:Reuters
Китай отходит от локдаунов, вызванных коронавирусом. По мере того как возобновляется экономическая деятельность в стране, растет потребность в угле. Только теперь Китай не хочет российского сырья.
Китай постепенно возобновляет импорт австралийского угля и призывает отечественных шахтеров увеличить уже рекордную добычу.
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Австралийское вместо российского
В течение двух лет Китай не поставлял уголь из Австралии. В то время китайские покупатели импортировали сырье из Индонезии, а также покупали коксующийся уголь из Монголии и России. Однако качество такого угля было на низком уровне. Китай не хочет покупать российский уголь даже по очень низким ценам.Интересно! В 2020 году в Китае действовал неофициальный запрет на импорт австралийского угля. Поднебесная была возмущена обвинением Австралии о распространении COVID-19. Поэтому восстановление импорта является ярким свидетельством восстановления связей между странами.
Восстановление торговли, несомненно, является хорошей новостью для Китая, чтобы решить проблему дефицита высококачественного угля,
– говорится в записке аналитиков COFCO Futures.
Китай, крупнейший в мире производитель и потребитель угля, полагается на это сырье для производства почти 60% своей электроэнергии. Именно поэтому сотрудничество с Австралией очень важное для Китая в плане энергетической безопасности. Ранее Австралия была вторым по величине поставщиком угля в Китай. Ожидается, что она вернет часть своего рынка, которую временно занимали Россия и Монголия.
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Как Россию изолируют от мира
- Россия живет в основном на экспорте нефти, газа и угля. Однако Запад своими санкциями существенно ограничивает доходы агрессора.
- Ранее от российской нефти отказался Евросоюз и G7. Они установили ограничения на цену для третьих стран.
- Крупнейшими экономическими союзниками агрессора оставались Индия и Китай. Однако, как видим, эти страны также действуют только в собственных интересах и готовы в любой момент отказаться от России.
- Китай уже покупает уголь у Австралии. А Индия заявила о готовности снизить закупки российской нефти, если цена превысит 60 долларов