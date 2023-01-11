Большой потенциал на северном побережье Европы

Новая экономика Европы может сформироваться на возобновляемых источниках энергии, которые формируются в Северном море и вокруг него.

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Важно, что перспектива дешевой, изобилия ветровой энергии привлекает промышленность и инфраструктуру на северное побережье Европы.

По прогнозам аналитиков, если эта новорожденная экономика будет преуспевать, это может дать континенту новый, более экологичный промышленный край.

Как Северное море может спасти от энергетического кризиса

Сильные ветры Северного моря и относительное мелководье делают его огромным бассейном потенциальной энергии. Благодаря более высоким и мощным ветровым турбинам, более эффективным подводным кабелям и другим технологическим достижениям побережья моря все больше используют.

К слову, группа из 9 стран вблизи Северного моря планирует установить 260 гигаваттов оффшорной ветроэлектростанции к 2050 году — почти в пять раз больше, чем сегодня в мире.

Это достаточно для обеспечения электроэнергией всех почти 200-миллионных домохозяйств Евросоюза.

А на побережье Северного моря в Германии планируется построить объекты для превращения легче транспортируемого аммиака в водород для топливных заводов в соседних индустриальных парках.

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Не только восстановление энергетического баланса

Экономика Северного моря может стать моделью других частей континента. К примеру, Пиренейский полуостров с его огромным солнечным потенциалом.

Важно добавить, что такие изменения в экономической географии Европы не только помогут континенту достичь своих климатических амбиций и восстановить баланс энергетического баланса, но могут породить зеленые корпоративные гиганты.

Однако, чтобы эта экономика взлетела, Европе следует сократить бюрократические проволочки: получение разрешения на строительство новой ВЭС может занять десять лет, а то и больше. Правительствам придется облегчить переход.