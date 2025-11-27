"Аллергия на прозрачность": как деньги Пекина работают по всему миру, – The Economist

Влияние Китая в мире растет ежегодно, однако данных о своих финансовых вмешательствах страна не разглашает. За последние десятилетия китайские кредиты и гранты брали все: от стран с низкими доходами до самых развитых западных государств.

Китай постепенно расширяет сферу своего финансового влияния в мире, предоставляя помощь и кредиты различным странам мира. Объемы вложенных денег достигают триллионов долларов. Однако никто не знает истинного масштаба этого влияния, вероятно, даже сам Китай.

Китай – крупнейший банкир в мире

Брэд Паркс из AidData, исследовательского центра при Колледже Уильяма и Мэри в Виргинии, отмечает, что сейчас Китай является не только одним из крупнейших доноров в мире, но и банкиров. Вместе с тем его финансовое влияние за границей трудно отследить, потому что китайское правительство имеет "аллергию на прозрачность".

В 2009 году он и его коллеги пытались убедить Министерство торговли Китая немного открыться, однако министерство осталось непреклонным.

Все, кто должен знать, насколько мы щедрые, уже знают,

– ответили в китайском министерстве.

Поэтому исследователи выбрали другой подход. Они проанализировали новости медиа о займах и грантах от правительства Китая и его государственных кредиторов. Они также использовали официальные источники в странах-заемщиках и многосторонних институтах, например Всемирный банк.

Интересно! 18 ноября Брэд Паркс и его коллеги обнародовали отчет о помощи и кредитовании Китаем всего мира. Их новая база данных охватывает более 30 тысяч проектов с 2000 по 2023 год. Более того, не только богатые и бедные страны, а также частных и суверенных заемщиков.



Зарубежные займы и гранты Китая в триллионах долларов, цены 2023 года совокупно / графика The Economist

Кредиты бедным и богатым странам

Финансовые обязательства Китая за 2000 – 2023 годы оценивают в 2,17 триллиона долларов с учетом инфляции. Однако только 6% этой суммы можно идентифицировать как помощь, то есть гранты или дешевые займы. Еще 3% трудно классифицировать так или иначе из-за нехватки доступной информации.

Бедные страны заняли 1,02 триллиона долларов, то есть 47% от общей суммы, у государственных кредиторов Китая. Страны с высоким уровнем дохода взяли остальные – 43%. Крупнейшим заемщиком стали Соединенные Штаты Америки, которые получили 202 миллиарда долларов.



Американская исключительность – США получили больше всего / графика The Economist

В то же время достаточно небольшая часть вложенных средств поступает через "Один пояс, один путь" (Belt and Road Initiative, BRI) – глобальную инициативу по кредитованию и инвестированию, которую поддерживает лидер Китая Си Цзиньпин.

Займы на инфраструктуру в рамках BRI составляли только 20% от общего объема китайских кредитов за десятилетие после запуска инициативы в 2013 году.

Инициативу возглавляли государственные "политические банки": Китайский банк развития и Экспортно-импортный банк Китая. Но в последние годы они стали менее заметными кредиторами, поскольку государство сократило кредитование бедных стран.



Зарубежные займы странам с разными уровнями дохода / графика The Economist

60% всех выданных кредитов за 2019 – 2023 год пришлись на крупные коммерческие банки Китая, такие как ICBC или Банк Китая. Они принадлежат правительству, но стремятся получить прибыль.

В то же время в странах с высоким уровнем дохода на эти банки пришлось более 80% выданных кредитов.



Зарубежные займы от китайских кредиторов / графика The Economist

Куда уходили кредитные китайские деньги

Многие из предоставленных китайскими банками займов выглядят достаточно безобидными. ICBC и Банк Китая пошли за своими клиентами за границу, создав дочерние компании на самых богатых рынках мира. Они также участвуют в синдицированных кредитах вместе с другими глобальными банками.

Заметим! В 2012 году Банк Китая присоединился к JPMorgan Chase и другим банкам, предоставив первый из нескольких синдицированных кредитов компании Disney.

Некоторые займы не привлекают к себе внимания, однако часть кредитов может вызвать удивление. Все большая доля кредитов от Китая направлена на 17 отраслей, которые считают "чувствительными" по оценкам правительств. Речь идет о телекоммуникационной инфраструктуре, микропроцессорах и компаниях, собирающих личные данные.

Например, в 2015 году четыре государственных коммерческих банка Китая предоставили кредит китайской транснациональной компании Fosun. Деньги пошли для помощи ей приобрести Ironshore, которая через свою американскую дочернюю компанию продавала страхование ответственности чиновникам ЦРУ и ФБР.

Объемы китайских кредитов

По данным Государственного управления валютного контроля Китая, на конец 2023 года объем выданных кредитов составил 805 миллиардов долларов. Дополнительно к этому – также 644 миллиарда долларов в виде торгового финансирования.

Однако официальные цифры не включают кредитов, предоставленных зарубежными дочерними компаниями китайских банков, а также не учитывают кредиты, финансирующие прямые иностранные инвестиции. Их учитывают отдельно.

Официальные цифры также отражают объем кредитов, оставшихся непогашенными на конец 2023 года, тогда как AidData подсчитала движение кредитов за предыдущие 24 года.

Существует также предположение, что команда исследователей AidData обнаружили кредиты, которые даже китайским властям сложно отследить.

Их база данных охватывает более 1 100 кредиторов и доноров. Хотя все они принадлежат китайскому государству, министерства могут не владеть полными данными о том, чем занимаются все эти банки. Команда исследователей говорит, что не раз обнаруживала, что китайские чиновники иногда используют данные AidData в своей работе.

Наличие единственного источника, где они могут получить всю эту информацию, является слишком удобной, чтобы ею не воспользоваться,

– говорит Брэд Паркс из AidData.

Итак, даже китайское правительство не всегда точно знает, насколько щедрым оно было.