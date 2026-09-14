Удар по России: Китай вновь возвращается к американскому газу

Китай, который более года не закупал американский сжиженный газ, вновь возобновляет поставки из США. Государственная компания China Gas Holdings заключила с американской Venture Global контракт сроком на 20 лет.

Что известно о новом соглашении

Согласно соглашению, китайская компания будет получать по 500 тысяч тонн СПГ из США ежегодно, сообщает Reuters.

Поставки по этому контракту начнутся уже с 2030 года.

Соглашение было заключено накануне ожидаемой поездки президента Китая Си Цзиньпина в Вашингтон в этом месяце.

Это еще больше укрепляет наш портфель и подтверждает нашу приверженность созданию международной платформы для торговли энергоресурсами,

– заявил председатель правления China Gas Лю Мин Хуэй.

Для Venture Global новый контракт имеет большое значение. Теперь ее общие долгосрочные обязательства перед китайским гигантом выросли до 2,5 миллиона тонн в год.

Как это повлияет на торговлю между странами

Следует добавить, что новый контракт означает заметный поворот в торговле между двумя странами. Китай прекратил импорт американского СПГ в марте 2025 года после того, как Пекин ввел пошлины на энергетические товары из США.

В настоящее время торговые ограничения между Китаем и США никуда не исчезли:

Пекин продолжает взимать 15-процентную пошлину на американский СПГ ;

; но Китай приостановил действие дополнительной 24-процентной пошлины на американские товары на один год.

Несмотря на пошлины, China Gas согласилась закупать американский газ в течение двух десятилетий.

Добавим, что ранее Китай был одним из главных покупателей американского СПГ. В 2021 году он импортировал газа на сумму до 6,2 миллиарда долларов.

Однако после введения пошлин китайские компании начали перенаправлять американский СПГ другим покупателям.

Напомним, ранее китайские импортеры охладели к СПГ из-за его высокой цены и все чаще делали ставку на трубопроводный газ, уголь и возобновляемую энергетику. Однако, подорожание газа внутри страны вновь подтолкнуло компании к поиску дополнительных объемов СПГ за рубежом.