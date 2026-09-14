Що відомо про нову угоду

За угодою китайська компанія отримуватиме по 500 тисяч тонн СПГ зі Сполучених Штатів щороку, повідомляє Reuters.

Постачання за цим контрактом розпочнуться вже з 2030 року.

Угода з'явилася напередодні очікуваної поїздки президента Китаю Сі Цзіньпіна до Вашингтона цього місяця.

Це ще більше зміцнює наш портфель і підтверджує нашу прихильність до створення міжнародної платформи для торгівлі енергоресурсами,

– заявив голова правління China Gas Лю Мін Хуей.

Для Venture Global новий контракт має велике значення. Тепер її загальні довгострокові зобов'язання перед китайським гігантом зросли до 2,5 мільйона тонн на рік.

Пальне Середні ціни в мережі АЗС «Amic Energy» станом на

Як це вплине на торгівлю країн

Слді додати, що новий контракт означає помітний поворот у торгівлі між двома країнами. Китай припинив імпорт американського СПГ у березні 2025 року після того, як Пекін запровадив мита на енергетичні товари зі США.

Наразі торговельні обмеження між Китаєм та США нікуди не зникли:

Пекін продовжує застосовувати 15% мито на американський СПГ ;

; Але Китай призупинив дію додаткового 24% мита на американські товари на один рік.

Попри мита, China Gas погодилася купувати американський газ протягом двох десятиліть.

Додамо, що раніше Китай був одним із головних покупців американського СПГ. У 2021 році він імпортував газу на суму до 6,2 мільярда доларів.

Однак після введення мит китайські компанії почали перенаправляти американський СПГ іншим покупцям.

Нагадаємо, раніше китайські імпортери охололи до СПГ через його високу ціну та дедалі частіше робили ставку на трубопровідний газ, вугілля й відновлювану енергетику. Проте подорожчання газу всередині країни знову підштовхнуло компанії шукати додаткові обсяги СПГ за кордоном.