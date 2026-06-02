Почему Китай увеличивает импорт газа

Импорт СПГ в Китай вырос в мае после многомесячного спада, который вызвали перебои в поставках с Ближнего Востока, пишет Bloomberg.

По данным отслеживания судов, в последний месяц весны Китай нарастил поставки СПГ до 4,9 миллиона тонн, превысив показатель за май прошлого года.

Для Пекина это резкий разворот по сравнению с предыдущими месяцами. Ведь в апреле объемы импорта СПГ обвалились до самого низкого уровня за последние восемь лет.

Тогда падение поставок объясняли высокими ценами на газ, которые подскочили после блокады Ормузского пролива на фоне войны в Иране. Соответственно и спрос упал.

Война с участием Ирана существенно ограничила поставки СПГ из Персидского залива, который обычно обеспечивает около трети китайского импорта этого топлива,

– говорят аналитики.

И в конце концов Китай сумел частично компенсировать сокращение поставок из Катара, договорившись о газе с другими странами. Главными поставщиками стали:

Канада;

Оман;

Малайзия;

и Россия.

К тому же сокращение запасов газа и прогнозы жаркого лета заставили газовые компании Китая активнее выходить на рынок.

Например, государственная компания Cnooc Ltd. в мае закупила несколько партий СПГ с поставкой в июне.

Тогда как Zhejiang Energy International Ltd. приобрела груз для поставки в июле.

Однако специалисты предупреждают, что усиление спроса со стороны Китая ударит по мировому рынку газа. Конкуренция возрастет и станет более жесткой, поскольку Европа и Азия будут бороться за свободные объемы топлива, чтобы сделать запасы к следующей зиме.

В то же время Европа пока отстает по темпам закупок газа.

Данные отслеживания судов показывают, что средний уровень поставок за последние 30 дней упал на 13% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года,

– подсчитало издание.

Заметьте! В течение последнего года Китай сокращал импорт СПГ из-за высоких цен, отдавая предпочтение более дешевому трубопроводному газу, а также углю и возобновляемым источникам энергии. Однако в последние месяцы внутренние цены на газ начали расти, поэтому импортеры снова обратили внимание на СПГ.

Напомним, от начала войны США и Израиля против Ирана европейский газовый рынок оказался под значительным давлением. Цены на природный газ в Европе подскочили более чем на 70%.

Ситуацию осложнило то, что после холодной зимы европейские страны вошли в сезон пополнения запасов со значительно опустевшими хранилищами. Уже в марте уровень заполненности газохранилищ опустился ниже 30%, что стало самым низким показателем за последние четыре года.

Одна из крупнейших энергетических компаний Европы, Equinor, предупредила, что длительное блокирование Ормузского пролива может иметь серьезные последствия для ЕС. Если перебои с поставками газа продлятся еще 1 – 3 месяца, европейские запасы могут приблизиться к критическому уровню.

В то же время ситуация на рынке газа сложилась не самая лучшая. Ассоциация операторов газовых хранилищ INES отмечает, что поставщики не хотят закупать новые партии из-за высоких цен и неопределенности относительно будущего.