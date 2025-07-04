Шок для Франции: Китай ударил пошлинами по бренди из ЕС
- Китай ввел пятилетние пошлины в размере 34,9% на европейский бренди, что ударит по Франции, которая поставляла Китаю 99% бренди в 2023 году.
Новые пошлины Китая являются ответом на антидемпинговые тарифы ЕС на китайские электромобили, а также усложняют ситуацию для французских производителей на фоне американских тарифов.
Пекин жестко ответил на пошлины, введенные Евросоюзом. Министерство торговли Китая приняло окончательное решение по импорту бренди из ЕС.
Какие пошлины наложил Китай на бренди из ЕС
С 5 июля Пекин вводит постоянные пятилетние пошлины на экспорт европейского бренди в Китай в размере 34,9%, сообщает 24 Канал со ссылкой на торговое ведомство.
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- Тарифы на алкоголь были введены еще в октябре 2024 года, однако с тех пор действовали на временной основе.
- Это был ответ Китая на антидемпинговые тарифы Евросоюза против китайских электромобилей, которые вступили в силу осенью прошлого года.
Стоит знать! В 2024 году Еврокомиссия ввела пошлины на экспорт китайских автомобилей сроком на 5 лет, чтобы защитить европейских автопроизводителей. Ставки новых тарифов для китайских компаний составили от 17% до 35,3%.
Кто пострадает от новых пошлин Китая
Новые тарифы Китая в основном ударят по Франции, которая поставляла Китаю около 99% всего бренди, импортируемого в 2023 году.
- Еще больше проблем французским производителям алкоголя наносят новые тарифы США, которые были установлены в апреле 2025 года в размере 10%.
- Американские пошлины могут вырасти еще больше после 9 июля, если торговые переговоры между Соединенными Штатами и ЕС потерпят крах или завершатся неудачно для отрасли.
Мне кажется, что во Франции люди не полностью осознают масштаб проблемы: 80% мировых продаж коньяка осуществляется в Китае и Соединенных Штатах,
– рассказал владелец коньячного дома Hennessy Бернар Арно.
Важно! Производители коньяка во Франции сегодня и так имеют немало проблем, и без новых тарифов. В 2021-2022 году они продали рекордные 220 миллионов бутылок и поставили цель достичь планки в 350 миллионов. Однако падение спроса на французский алкоголь на рынках США и Китая привело к тому, что в 2023 году продажи резко обвалились до 165 миллионов.