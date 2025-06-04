Перерабатывает российскую нефть: Китай закрывает один из крупнейших НПЗ

Государственная компания Китая PetroChina планирует закрыть последнюю рабочую установку первичной переработки на своем крупнейшем на севере Китая нефтеперерабатывающем заводе. Это произойдет в конце этого месяца.

Китай закрывает один из крупнейших НПЗ, перерабатывающий нефть из России

Это в целом соответствует ранее объявленным планам и станет первым полным закрытием государственного предприятия такого типа в стране, пишет 24 Канал со ссылкой на Reuters.

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PetroChina выключит установку первичной переработки №1 мощностью 200 000 баррелей в сутки на заводе Dalian Petrochemical Corp 30 июня. Вспомогательные установки будут остановлены в течение следующего месяца.

PetroChina планирует полностью закрыть завод в Даляне с мощностью 410 000 баррелей в сутки до середины 2025 года в рамках проекта по переносу предприятия и замены его на меньший завод на новой площадке. Об этом говорится в материале Reuters.

В то же время компания начнет сокращение запасов сырой нефти и других сырьевых материалов в этом месяце и полностью очистит склады с готовой продукцией до конца августа,

– отмечают авторы текста.

Процесс закрытия завода в Даляне был начат в конце 2023 года.

Интересно! Этот завод, обеспечивающий почти 3% общенациональных мощностей Китая по переработке нефти, преимущественно перерабатывает российскую нефть сорта ESPO, поставляемую с сибирских месторождений.