Запрет китайских карт за рубежом: российский банк оказался в сложной ситуации

Государственный Россельхозбанк, один из десяти крупнейших кредитных организаций России, объявил о прекращении функционирования карт китайской платежной системы UnionPay за рубежом с 19 июля.

Отключение карт UnionPay

Как сообщают российские СМИ, банк рекомендовал клиентам снять наличные с карт до определенной даты. В то же время на территории России карты продолжают функционировать без ограничений, добавили в РСГБ.

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Если вы за пределами России, рекомендуем до указанной даты снять наличные с карточек,

– сообщила кредитная организация.

Однако причины блокировки карт UnionPay за рубежом в кредитной организации не назвали. Впрочем, банк обязался уведомлять клиентов обо всех дополнительных изменениях.

! После того как весной 2022 Visa и MasterCard прекратили поддержку карт, выпущенных в России, китайская платежная система UnionPay стала единственной иностранной системой, которая позволяла россиянам осуществлять платежи за рубежом со счетов в российских банках.

Однако, это уже не впервые. В 2023 году из-за санкций США и ЕС было прекращено обслуживание карт UnionPay от МТС Банка, Т-Банка (бывшего "Тинькофф"), а также банков "Санкт-Петербург", "Зенит", "Солидарность", "Уралсиб", "Приморье", "Русский стандарт", а также ВБРР, Почта Банка и других.