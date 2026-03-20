Кэшбек на топливо стартовал: когда и как будут возвращать средства за заправку авто

В Украине с пятницы, 20 марта, стартовал кэшбек на топливо, введенный государством. Заправляясь на АЗС, украинцы смогут вернуть от 5 до 15% от суммы, потраченной на топливо. Рассказываем все, что нужно знать.

Как получить топливный кэшбэк?

Получить компенсацию за топливо украинские водители смогут по программе "Национальный кэшбек".

Работает топливный кэшбек просто:

необходимо заправить автомобиль на АЗС, и присоединиться к программе;

затем оплатить карточкой, которая подключена к программе "Национальный кэшбэк";

дождаться начисления кэшбэка.

Начислят кэшбек уже на следующий день после заправки автомобиля. А вот выплаты на карту поступят до конца следующего месяца после покупки. Например, если человек приобрел топливо в марте, кэшбек зачислят до конца апреля на карту "Национального кэшбэка".

Сколько будет возвращать государство?

Размер кэшбэка зависит от типа горючего, которым заправляете машину:

на бензин – 10%;

на дизель – 15%;

на автогаз – 5%.

Разный процент начислений объясняют структурой потребления топлива.

Дизель имеет высокий процент, поскольку его активно используют в логистике, агросекторе и транспорте, поэтому для него предусмотрен высокий уровень кэшбэка, – отмечается в программе.

Однако стоит помнить, что максимальная сумма компенсации за топливо составляет 1 тысячу гривен. Получить наличными эти средства нельзя – только в безналичной форме на карточку "Нацкешбек".

Важно! При этом общая сумма возврата по программе "Национальный кэшбек" не меняется. По-прежнему, максимум можно получить 3 тысячи гривен кэшбэка в месяц.

Кто и где может получить топливный кэшбек?

Топливный кэшбек имеют право получить все украинцы, которые зарегистрированы в программе "Нацкешбек" и заправляются на АЗС, зарегистрированных в программе.

Сейчас к ней присоединились уже почти 20 сетей автозаправок. Среди них:

"Укрнафта";

WOG;

OKKO;

UPG;

SOCAR;

BRSM-Нафта и тому подобное.

В правительстве обещают, что количество АЗС в программе будет увеличиваться.

Впрочем, кэшбек на топливо не начислят, если купить его через приложение АЗС. Чтобы получить компенсацию, необходимо оплатить топливо на месте непосредственно во время заправки авто.

Обратите внимание! Подробный перечень АЗС, которые участвуют в программе можно узнать здесь.

Как присоединиться к программе?

Если человек уже зарегистрирован в "Национальном кэшбэке", делать ничего не нужно – только рассчитываться соответствующей карточкой.

Тем, кто еще не присоединился к программе, необходимо сделать несколько шагов, пишет Действие:

Открыть в своем банке карту "Национальный кэшбек". Затем в приложении Дія найти раздел "Сервисы" и перейти к пункту "Национальный кэшбек". В нем подвязать открытую карту, чтобы получать на нее выплаты. А дальше просто рассчитываться этой картой, а кэшбек будет начисляться автоматически.

Просмотреть начисление кэшбека пользователь имеет возможность уже на следующий день после покупки топлива в Дії.

Оплатить полученным кэшбеком можно только определенный перечень товаров:

коммунальные услуги;

продукты украинского производства;

лекарства;

книги и печатную продукцию;

почтовые услуги;

или же отдать средства на благотворительность.

Важно! Будет действовать программа топливного кэшбэка до 1 мая 2026 года.

Зачем ввели топливный кэшбек?