Рекордные кражи: Северная Корея заняла третье место среди крупнейших владельцев биткоинов

Северная Корея вышла на третье место в мире по количеству биткоинов среди правительств. Опережают КНДР только США и Великобритания.

КНДР завладела большим количеством биткоинов благодаря кражам

Причиной тому стала кража криптовалюты северокорейскими хакерами, сообщает 24 Канал со ссылкой на The Times.

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Крупнейшая киберхакерская организация КНДР под названием Lazarus Group сейчас контролирует 13 580 биткоинов на сумму 886 миллионов фунтов стерлингов. Дело в том, что 21 февраля 2025 года произошла атака на криптовалютную биржу Bybit.

Тогда хакеры похитили более 1,2 миллиардов фунтов стерлингов в Ethereum. Это является крупнейшей из известных краж любого вида.

Важно! Деньги, которые контролирует Lazarus являются для Ким Чен Ына ключевым источником финансирования программ по созданию оружия массового уничтожения. Согласно данным ООН, Северная Корея финансирует до 40% своей ядерной и ракетной программы именно через "незаконную кибердеятельность".