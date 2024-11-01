Кому грозят проблемы с пенсией: что нужно знать об оформлении выплат

Многие люди предпенсионного возраста продолжают искать оптимальное время для подачи заявления на назначение пенсии, поскольку это может не только сохранить, но и увеличить их выплаты.

Когда лучше подать заявление на пенсию

Пенсия назначается со следующего дня после достижения пенсионного возраста при условии, что заявление подано в течение трех месяцев после дня рождения. Если же заявление подать позже, то выплаты начнутся только с даты его подачи, передает 24 Канал со ссылкой на "На пенсии".

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Это, свою очередь, может привести к потере пенсии за предыдущие месяцы. Впрочем существует другой важный нюанс: если человек не подает заявление на назначение пенсии сразу и продолжает работать, его пенсия может вырасти. За каждый месяц задержки размер пенсии увеличивается на 0,5%.

Заметьте! Если же лицо работает более пяти лет после достижения пенсионного возраста, надбавка составит 0,75% за каждый месяц.

Когда подавать заявление тем, кто родился в конце года

Тем, кто родился в ноябре или декабре – лучше всего подавать заявление на пенсию в январе следующего года. Это позволит избежать потерь за предыдущие месяцы и обеспечит расчет пенсии на основе высшей средней зарплаты в Украине за последние три года.

Вместе с тем сейчас подать заявление на оформление пенсии можно независимо от места регистрации:

Лично в любом отделении Пенсионного фонда Украины.

Онлайн через портал электронных услуг ПФУ, используя свой электронный кабинет.

Через приложение "Дія" на смартфоне.

Обратите внимание! Лица с временно оккупированных территорий могут подавать заявление онлайн, однако им часто затруднено открытие украинского банковского счета и получения наличных. Хотя законодательство позволяет дистанционное оформление пенсии, на практике доступ к выплатам может быть затруднен.