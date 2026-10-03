Дата оформления пенсии имеет значение: когда обратиться в ПФУ, чтобы не потерять деньги

Оформление заслуженного отдыха сопряжено с неочевидными нюансами, которые напрямую влияют на окончательный размер ежемесячных выплат. Правильно выбранный момент для обращения в государственные органы позволит избежать финансовых потерь.

Как дата обращения влияет на ваши деньги

Закон предоставляет будущим пенсионерам четкое окно возможностей. В частности, пенсия по возрасту назначается со дня, следующего за днем достижения пенсионного возраста, если обращение поступило не позднее чем через три месяца со дня рождения, отмечают в ПФУ.

То есть, если вы подадите документы в течение этих 90 дней, выплаты начислят задним числом, начиная с вашего праздника. Но если вы опоздаете хотя бы на день и придете через три месяца, деньги начнут начислять только с даты фактической подачи заявления.

Обратите внимание! Все предыдущие месяцы останутся неоплаченными, что станет прямым ударом по вашему кошельку. Начинать собирать документы можно заранее – за один месяц до достижения соответствующего возраста.

Когда выгодно отложить обращение в фонд

Существует вполне легальный финансовый лайфхак для тех, чей день рождения приходится на конец года (последний квартал). Эксперты советуют не торопиться и подавать заявление уже в январе следующего календарного года.

Благодаря особенностям формулы расчета, которая учитывает среднюю зарплату по стране за предыдущие годы, такая отсрочка может существенно увеличить базовый размер вашей ежемесячной выплаты.

Какие решения принимались ранее и что ждет украинцев

Ужесточение требований к стажу – это не внезапная прихоть, а часть глобальной пенсионной реформы, которая продлится до 2028 года. Как мы сообщали ранее, Уже в 2027 году для выхода на пенсию в 60 лет потребуется не менее 34 лет официального стажа.

Если же к 65 годам человек не сможет накопить даже базовые 15 лет, он останется без традиционной пенсии, получив взамен лишь минимальную социальную помощь от государства.