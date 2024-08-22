В 60 или 65 лет: будут ли повышать в Украине пенсионный возраст

В зависимости от приобретенного страхового стажа украинцы могут выходить на пенсию по возрасту в 60, 63 или 65 лет. При этом такой пенсионный возраст будет оставаться в Украине неизменным, ведь считается оптимальным на сегодня.

До какого возраста украинцы готовы работать

Согласно опросу Центра Разумкова, около 58% украинцев негативно относятся к повышению пенсионного возраста.

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Кроме того, лишь 3% украинцев готовы работать до 66 – 70 лет. А около 20% граждан ответили, что не могут или не хотят работать.

Заметьте! Наибольшими проблемами на рынке труда украинцы выделили мобилизацию работников и дефицит кадров. Это соответственно 73% и 53%.

Планируют ли увеличивать пенсионный возраст

По словам министра социальной политики Оксана Жолнович известно, что в Украине не планируют увеличивать пенсионный возраст.

В то же время Жолнович добавляет, что граждане могут выходить на пенсию не только в 60-летнем возрасте, но и в 65 лет при любых обстоятельствах.

Оксана Жолнович Министр социальной политики Украины Человек в 65 лет – это не дедушка с седой бородой. Это еще очень активная личность, которая хочет быть востребованной в обществе, имеет хорошие возможности вносить вклад в экономику и замечательный опыт. Учитывая эти обстоятельства, нам нужно создавать условия, чтобы люди пенсионного возраста хотели приобщиться к работе, и чтобы работодатели также рассматривали их как ценный ресурс.

Среди главных усилий министерства сохранить социальную активность пожилых людей.

Заметьте! Те граждане Украины, которые достигли 60,63 или 65 лет и имеют соответствующий стаж, могут выйти на пенсию по возрасту.