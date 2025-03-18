Кто получит льготы на коммуналку в апреле с компенсацией за предыдущие месяцы

В апреле 2025 года ПФУ обещает начислить определенным гражданам льготы за коммунальные услуги "задним числом". Задержка в выплатах возникла из-за введения нового подхода к предоставлению льгот.

Кто из украинцев получит задержанные льготы в апреле

Некоторые граждане сообщают на странице ПФУ, что не получили обещанные выплаты за два месяца в марте 2025 года. В частности, задержку почувствовали многодетные семьи, передает 24 Канал со ссылкой на ПФУ.

Читайте также Некоторые из украинцев заплатят дополнительную сумму за газ в этом году

Многие потребители пожаловались на то, что выплату на коммунальные услуги за февраль до сих пор не получили. Представители Пенсионного фонда ответили, что задержанную сумму за февраль будет начислена в апреле.

Выплата состоится в ближайший период, ориентировочно до 7 числа следующего месяца. Второго транша на льготы и субсидии в марте не будет.

Новый подход к предоставлению льгот в 2025 году

Согласно новым правилам, определенными Государственным бюджетом, в 2025 году льготы на коммунальные услуги будут предоставляться по единому подходу, учитывающий среднемесячный общий доход домохозяйства.

Льготы будут предоставляться только при условии, что средний доход не превышает 4,24 тысячи гривен. Ранее некоторые граждане могли получать помощь без учета уровня доходов.

Заметьте! Эти изменения касаются тех, кто обратится за льготами в этом году, а для граждан, которые получали льготы до конца 2024 года, новые правила вступят в силу после завершения отопительного сезона. Единый подход не распространяется на участников боевых действий и лиц с инвалидностью вследствие войны.