Украинцам перечислят пенсии: кому ждать хороших новостей о повышении

В 2024 году пенсионерам должны увеличить выплаты. Изменения будут касаться трех категорий граждан.

Кому перечислят пенсии в 2024 году

В проекте бюджета на 2024 год предлагают увеличить пенсии для некоторых категорий граждан, сообщает 24 Канал. Перерасчет выплат должен быть осуществлен в три этапа: в январе, марте и июле.

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Январь – те, кто получает минимальную и максимальную пенсию

Эти выплаты зависят от того, какой размер имеет прожиточный минимум. В 2024 году он должен вырасти и составить 2093 гривны и 2361 гривны для нетрудоспособных лиц. Следовательно, минимальная пенсия станет больше на 268 гривен, а максимальная вырастет до 23 610, ведь по закону должна составлять размер 10 прожиточных минимумов для нетрудоспособных лиц.

Январь и июль – минимальная пенсия 65-летних с полным страховым стажем

Здесь речь идет о мужчинах и женщинах, имеющих по 35 и 30 лет страхового стажа соответственно. Здесь в основу заложена минимальная зарплата, повышение которой как раз и прогнозируется на январь и июль. Следовательно, в начале года пенсия вырастет до 2840 гривен, а в июле платежи составят уже 3200 гривен.

Март – все, чьи пенсии индексируются по плану

В 2024 году индексацию пенсий будут проводить в марте. Правительство анонсировало некоторые изменения, в частности, начисление пенсионных баллов.

Пенсионные баллы будут учитываться из расчета актуальной средней зарплаты. Это должно оградить пенсии от инфляции и девальвации.

Новый механизм должен сбалансировать размер пенсий, ведь сейчас ушедшие на пенсию позже получают большие выплаты, учитывая, что на тот момент была выше средняя зарплата.