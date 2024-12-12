Легализация крипты в Украине будет: Гетманцев назвал даты

Украинское правительство планирует легализовать крипту уже в следующем году. Предположительно это произойдет уже в первом квартале 2025 года.

Как будет облагаться налогами крипта

Нардеп Даниил Гетманцев сообщил, что на льготные условия налогообложения крипты не стоит рассчитывать, сообщает 24 Канал со ссылкой на "Экономическую правду".

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Даниил Гетманцев Председатель налогового комитета Верховной Рады Украины Если говорить о криптовалюте, то рабочая группа завершает подготовку соответствующего законопроекта к первому чтению. Я думаю, что текст вместе с НБУ и МВФ будет после Нового года и в первом квартале примем этот законопроект, легализуем криптовалюту.

Как отмечает Гетманцев, налогообложение крипты будет осуществляться по модели ценных бумаг. То есть, прибыль будут облагать налогом при выводе активов в валюту.

Обратите внимание! Гетманцев уточнил, что украинское правительство довольно осторожно относится к использованию крипты при налоговых льготах. Поскольку, существует возможность "уклонения от налогообложения на традиционных рынках".