Легалізація крипти в Україні буде: Гетманцев назвав дати

Український уряд планує легалізувати крипту уже у наступному році. Імовірно це відбудеться уже у першому кварталі 2025 року.

Як буде оподатковуватись крипта

Нардеп Данило Гетманцев повідомив, що на пільгові умови оподаткування крипти не варто розраховувати, повідомляє 24 Канал з посиланням на "Економічну правду".

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Данило Гетманцев Голова податкового комітету Верховної Ради України Якщо говорити про криптовалюту, то робоча група завершує підготовку відповідного законопроєкту до першого читання. Я думаю, що текст разом з НБУ і МВФ буде після Нового року і в першому кварталі приймемо цей законопроєкт, легалізуємо криптовалюту.

Як зауважує Гетманцев, оподаткування крипти буде здійснюватись за моделлю цінних паперів. Тобто, прибуток будуть оподатковувати під час виведення активів у валюту.

Зверніть увагу! Гетманцев уточнив, що український уряд доволі обережно ставиться до використання крипти при податкових пільгах. Оскільки, існує можливість "ухилення від оподаткування на традиційних ринках".