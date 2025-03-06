Индексация проведена: как узнать на сколько выросли выплаты

С 1 марта 2025 года началась индексация пенсионных выплат. Большинство пенсионеров почувствует увеличение пенсий.

Какой была новая индексация

Показатель новой индексации – 11,5%. В то же время правительство установило лимиты на увеличение выплат, сообщает 24 Канал со ссылкой на ПФУ.

Читайте также Покроет ли международная помощь дефицит госбюджета Украины в 2025 году

Максимально возможный рост пенсий – 1 500 гривен. При этом, минимальное увеличение – 100 гривен.

Также есть граждане, которые совсем не будут чувствовать индексацию:

получатели пенсии на уровне 10 прожиточных минимумов – 23 610 гривен;

те, кто вышел на пенсию с 1 января 2025 года;

граждане, которые ушли на заслуженный отдых в течение последних 3 лет (увеличение для таких пенсионеров может достичь минимального значения, то есть – 100 гривен).

ПФУ сообщил, что индексация уже проведена. Найти информацию об изменении пенсии можно в личном кабинете на электронном портале Пенсионного фонда.

Обратите внимание! Ссылку на портал электронных услуг ПФУ вы можете найти здесь.