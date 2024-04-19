Ждать ли резких скачков курса: сколько будет стоить доллар до конца апреля

В последней декаде апреля на валютном рынке существенных изменений, вероятно, не произойдет. Отсутствие негативных факторов, которые могли бы повлиять на действия регулятора, сохранит действующий режим "управляемой гибкости" с частыми разновекторными колебаниями курса.

Что будет влиять на курс

Начальник департамента казначейства ГЛОБУС БАНКА Тарас Лесовой рассказал в комментарии 24 Каналу, что в последнюю неделю апреля Нацбанк продолжит адаптировать объемы валютных интервенций для обеспечения баланса между спросом и предложением.

Читайте также Слабая девальвация гривны: что будет с курсом до конца 2024 года

Влияние на рынок будут иметь экономические факторы, такие как активизация бизнеса, развитие экспорта, и ритмичность макрофинансовой поддержки.

Тарас Лесовой Начальник департамента казначейства ГЛОБУС БАНКА Наличный рынок почти полностью будет зависеть от курсовых колебаний на межбанке (возможны временные исключения ближе к концу месяца из-за приближения Пасхи, когда предложение валюты может незначительно возрасти).

Время – это деньги. Поэтому не тратьте его в ожидании и пополняйте свой баланс за считанные минуты с WhiteBIT. Криптобиржа позаботилась, чтобы процедура перевода была быстрой и безопасной, а платежи можно было комфортно сделать не только в пределах Украины, но и из любой точки мира. Оцените и вы эту опцию в несколько кликов.

Курсовые колебания перед Пасхой

Кроме того, рынок будет демонстрировать систему ежедневных колебаний, где росту курса всегда предшествует коррекция, и наоборот. Изменения обычно в пределах 0,2-0,3 гривны на межбанке и до 0,5 гривны на наличном рынке.

Ориентировочно с 26 апреля (пятницы) и до конца месяца на наличном рынке возможно определенное оживление, вызванное грядущей Пасхой. Обычно перед большими праздниками количество операций по покупке/продаже валюты возрастает на 10-15% по сравнению с "обычными" днями,

– объясняет эксперт.

Значительных изменений курсов не ожидается, допускается снижение покупательского курса не более чем на 2%, что эквивалентно 0,5-0,8 гривны. Различия между курсами покупки и продажи останутся почти неизменными.

Что будет с курсом

этот период краткосрочных колебаний быстро завершится, и до 10 мая курсы могут вернуться к значениям середины апреля. Поэтому, рынок продолжит функционировать в пределах своей привычной "системы" с небольшими, периодическими корректировками.

Основные параметры валютного рынка с 22 по 30 апреля включительно:

Установленные курсовые "коридоры":

39-40 гривен за доллар и 42-43,5 гривен за евро на межбанковском рынке;

39-40 гривен за доллар и 41-43,5 гривен за евро на наличном рынке;

Ежедневные колебания курса:

не будут превышать 0,2-0,3 гривны на межбанковском рынке;

0,3-0,5 гривны в коммерческих банках;

на обменных пунктах колебания будут достигать 0,5 гривны.

Разница между курсами покупки и продажи:

0,05 гривны за доллар и до 0,1 гривны за евро на межбанковском рынке;

в коммерческих банках – 0,5-0,6 гривны на доллар и до 0,8-1 гривну на евро;

на обменных пунктах – 0,6-1 гривна на доллар и до 1-1,3 гривны на евро.

Разница между курсами покупки:

на наличном рынке от 0,2 до 0,3 гривны за доллар;

от 0,3 до 0,5 гривны за евро в коммерческих банках;

0,3-0,5 гривны за доллар и 0,5-0,7 гривны за евро в обменных пунктах.

Разница между курсами продажи:

на наличном рынке от 0,1 до 0,2 гривны за доллар и от 0,2 до 0,3 гривны за евро в коммерческих банках;

от 0,3 до 0,5 гривни за доллар и до 0,5 гривни за евро в обменных пунктах.

Средний разрыв между курсами на межбанковском и наличном рынках составляет 0,5-0,7 гривны. Недельные колебания курса ожидаются на уровне 1,5-2% от курса на начало недели.