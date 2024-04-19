Що впливатиме на курс

Банкір Тарас Лєсовий розповів у коментарі 24 Каналу, що в останній тиждень квітня Нацбанк продовжить адаптувати обсяги валютних інтервенцій для забезпечення балансу між попитом та пропозицією.

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Вплив на ринок матимуть економічні фактори, такі як активізація бізнесу, розвиток експорту, та ритмічність макрофінансової підтримки.

Тарас Лєсовий Начальник департаменту казначейства ГЛОБУС БАНКУ Готівковий ринок майже повністю залежатиме від курсових коливань на міжбанку (можливі тимчасові винятки ближче до кінця місяця через наближення Великодня, коли пропозиція валюти може незначно зрости).

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Курсові коливання перед Великоднем

Крім того, ринок демонструватиме систему щоденних коливань, де зростанню курсу завжди передує корекція, і навпаки. Зміни зазвичай в межах 0,2 – 0,3 гривні на міжбанку та до 0,5 гривні на готівковому ринку.

Орієнтовно з 26 квітня (п’ятниці) і до кінця місяця на готівковому ринку можливе певне пожвавлення, викликане прийдешнім Великоднем. Зазвичай перед великими святами кількість операцій з купівлі / продажу валюти зростає на 10 – 15% порівняно зі “звичайними” днями,

– пояснює експерт.

Значних змін курсів не очікується, припускається зниження купівельного курсу не більше ніж на 2%, що еквівалентно 0,5-0,8 гривні. Відмінності між курсами купівлі та продажу залишаться майже незмінними.

Важливо! Цей період короткострокових коливань швидко завершиться, і до 10 травня курси можуть повернутися до значень середини квітня. Відтак, ринок продовжить функціонувати в межах своєї звичної "системи" з невеликими, періодичними коригуваннями.

Що буде з курсом

Основні параметри валютного ринку з 22 по 30 квітня включно:

Встановлені курсові "коридори":

39-40 гривень за долар та 42-43,5 гривень за євро на міжбанківському ринку;

39-40 гривень за долар та 41-43,5 гривень за євро на готівковому ринку;

Щоденні коливання курсу:

не перевищуватимуть 0,2-0,3 гривні на міжбанківському ринку;

0,3-0,5 гривні у комерційних банках;

на обмінних пунктах коливання досягатимуть 0,5 гривні.

Різниця між курсами купівлі та продажу:

0,05 гривні за долар та до 0,1 гривні за євро на міжбанківському ринку;

у комерційних банках – 0,5-0,6 гривні на долар та до 0,8-1 гривню на євро;

на обмінних пунктах – 0,6-1 гривня на долар та до 1-1,3 гривні на євро.

Різниця між курсами купівлі:

на готівковому ринку від 0,2 до 0,3 гривні за долар;

від 0,3 до 0,5 гривні за євро у комерційних банках;

0,3-0,5 гривні за долар та 0,5-0,7 гривні за євро в обмінних пунктах.

Різниця між курсами продажу:

на готівковому ринку від 0,1 до 0,2 гривні за долар та від 0,2 до 0,3 гривні за євро у комерційних банках;

від 0,3 до 0,5 гривні за долар та до 0,5 гривні за євро в обмінних пунктах.

Середній розрив між курсами на міжбанківському та готівковому ринках становить 0,5-0,7 гривні. Тижневі коливання курсу очікуються на рівні 1,5-2% від курсу на початок тижня.