Офіційний курс валют

Як повідомляє 24 Канал з посиланням на дані НБУ, офіційний курс долара торгується по 41,50 гривні. Тобто ціна валюти виросла на 6 копійок проти 9 грудня. Офіційний курс євро натомість становить 43,85 гривні. Тобто ціна не змінилася.

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WhiteBIT зберігає 96% цифрових активів на холодних гаманцях. Криптобіржа також використовує Web Application Firewall (WAF) для виявлення та блокування хакерських атак.

Станом на 11 грудня курс НБУ буде такий:

долар – 41,61 гривні,

євро – 43,82 гривні.

Курс долара на готівковому ринку

Станом на ранок 10 грудня курс долара на готівковому ринку становив:

у банках: купівля – 41,30 гривні, продаж – по 41,80 гривні,

купівля – продаж – на чорному ринку: купівля – 41,85 гривні, продаж – по 41,86 гривні,

купівля – продаж – в обмінниках: купівля – 41,26 гривні, продаж – 41,88 гривні.

Який прогнозують курс валют цього тижня

Банкірка Анна Золотько у коментарі 24 Каналу розповіла, що цього тижня на ринок може вплинути засідання комітету з монетарної політики НБУ, де, імовірно, вирішать залишити облікову ставку на поточному рівні.

Анна Золотько Директор департаменту казначейських операцій Unex Bank У готівковому сегменті, на мою думку, вартість долара найближчими днями коливатиметься в межах діапазону 41,60 – 42 гривень за долар.

Зверніть увагу! Не можна однозначно відкидати і сценарій підвищення ставки, за якого гривня матиме важливу підтримку.