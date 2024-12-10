Официальный курс валют

Как сообщает 24 Канал со ссылкой на данные НБУ, официальный курс доллара торгуется по 41,50 гривны. То есть цена валюты выросла на 6 копеек против 9 декабря. Официальный курс евро зато составляет 43,85 гривны. То есть цена не изменилась.

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WhiteBIT зберігає 96% цифрових активів на холодних гаманцях. Криптобіржа також використовує Web Application Firewall (WAF) для виявлення та блокування хакерських атак.

По состоянию на 11 декабря курс НБУ будет такой:

доллар – 41,61 гривны,

евро – 43,82 гривны.

Курс доллара на наличном рынке

По состоянию на утро 10 декабря курс доллара на наличном рынке составлял:

в банках: покупка – 41,30 гривны, продажа – по 41,80 гривны,

покупка – продажа – на черном рынке: покупка – 41,85 гривны, продажа – по 41,86 гривны,

покупка – продажа – в обменниках: покупка – 41,26 гривны, продажа – 41,88 гривны.

Какой прогнозируют курс валют на этой неделе

Банкир Анна Золотько в комментарии 24 Каналу рассказала, что на этой неделе на рынок может повлиять заседание комитета по монетарной политике НБУ, где, вероятно, решат оставить учетную ставку на текущем уровне.

Анна Золотько Директор департамента казначейских операций Unex Bank В наличном сегменте, по моему мнению, стоимость доллара в ближайшие дни будет колебаться в пределах диапазона 41,60 – 42 гривен за доллар.

Обратите внимание! Нельзя однозначно исключать и сценарий повышения ставки, при котором гривна будет иметь важную поддержку.