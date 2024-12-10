Официальный курс валют
Как сообщает 24 Канал со ссылкой на данные НБУ, официальный курс доллара торгуется по 41,50 гривны. То есть цена валюты выросла на 6 копеек против 9 декабря. Официальный курс евро зато составляет 43,85 гривны. То есть цена не изменилась.
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WhiteBIT зберігає 96% цифрових активів на холодних гаманцях. Криптобіржа також використовує Web Application Firewall (WAF) для виявлення та блокування хакерських атак.
По состоянию на 11 декабря курс НБУ будет такой:
- доллар – 41,61 гривны,
- евро – 43,82 гривны.
Курс доллара на наличном рынке
По состоянию на утро 10 декабря курс доллара на наличном рынке составлял:
- в банках: покупка – 41,30 гривны, продажа – по 41,80 гривны,
- на черном рынке: покупка – 41,85 гривны, продажа – по 41,86 гривны,
- в обменниках: покупка – 41,26 гривны, продажа – 41,88 гривны.
Какой прогнозируют курс валют на этой неделе
Банкир Анна Золотько в комментарии 24 Каналу рассказала, что на этой неделе на рынок может повлиять заседание комитета по монетарной политике НБУ, где, вероятно, решат оставить учетную ставку на текущем уровне.
В наличном сегменте, по моему мнению, стоимость доллара в ближайшие дни будет колебаться в пределах диапазона 41,60 – 42 гривен за доллар.
Обратите внимание! Нельзя однозначно исключать и сценарий повышения ставки, при котором гривна будет иметь важную поддержку.