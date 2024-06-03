Будущим пенсионерам: где можно узнать количество приобретенного страхового стажа
Источник:ПФУ
Украинцы могут самостоятельно контролировать количество своего стажа. Делать это можно просто, не выходя из дома.
Где узнать количество стажа
Чтобы своевременно узнавать информацию о своем стаже, можно воспользоваться личным кабинетом на вебпортале ПФУ. Удобнее пользоваться специальным приложением "Пенсионный фонд". Оно доступно как в Google Play, так и в Apple Store.
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Чтобы авторизоваться, пользователь может воспользоваться такими методами:
- квалифицированная электронная подпись (КЭП);
- через аккаунт на платформе GOV.ID;
- ввести индивидуальный логин и пароль, который лицо может получить в отделении ПФУ.
Какая еще информация доступна лицу
Кроме количества стажа, в сервисах Пенсионного фонда лицо может самостоятельно контролировать следующие данные:
- сумма заработной платы с которой был уплачен ЕСВ;
- данные о местах работы;
- информацию о получении спецпомощи из-за потери трудоспособности.
Также гражданин может узнать размер своей будущей пенсии. Для этого, в сервисах ПФУ есть функция "Пенсионный калькулятор".Обратите внимание! В некоторых случаях данные, находящихся в базе ПФУ могут быть неполными или некорректными. В таком случае, лицо должно обратиться в Пенсионный фонд и предоставить документы, подтверждающие ложность зафиксированной информации.