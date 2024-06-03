Будущим пенсионерам: где можно узнать количество приобретенного страхового стажа

Украинцы могут самостоятельно контролировать количество своего стажа. Делать это можно просто, не выходя из дома.

Где узнать количество стажа

Чтобы своевременно узнавать информацию о своем стаже, можно воспользоваться личным кабинетом на вебпортале ПФУ. Удобнее пользоваться специальным приложением "Пенсионный фонд". Оно доступно как в Google Play, так и в Apple Store.

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Чтобы авторизоваться, пользователь может воспользоваться такими методами:

квалифицированная электронная подпись (КЭП);

через аккаунт на платформе GOV.ID;

ввести индивидуальный логин и пароль, который лицо может получить в отделении ПФУ.

Какая еще информация доступна лицу

Кроме количества стажа, в сервисах Пенсионного фонда лицо может самостоятельно контролировать следующие данные:

сумма заработной платы с которой был уплачен ЕСВ;

данные о местах работы;

информацию о получении спецпомощи из-за потери трудоспособности.

Также гражданин может узнать размер своей будущей пенсии. Для этого, в сервисах ПФУ есть функция "Пенсионный калькулятор".

В некоторых случаях данные, находящихся в базе ПФУ могут быть неполными или некорректными. В таком случае, лицо должно обратиться в Пенсионный фонд и предоставить документы, подтверждающие ложность зафиксированной информации.