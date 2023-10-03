Насколько вырастут тарифы в 2024 году

Стоимость коммунальных услуг для украинцев в этом году выросла. Однако, вероятно, это не конечная цена и в 2024 году платежки будут втрое больше.

Стоимость коммуналки в 2024 году

США полагают, что украинскому правительству необходимо пересмотреть значение тарифов. Глава Союза потребителей коммунальных услуг Олег Попенко прогнозирует, какой станет коммуналка в 2024 году.

Читайте также Криптограмотность для украинцев: тысячи человек присоединились к проекту WhiteBIT и Минцифры

По мнению Попенко, в следующем году электроэнергия будет стоить от 5 гривен за киловатт-час. Сейчас этот тариф составляет – 2,64 гривны за киловатт-час.

Газ, вероятно, будет дорожать не сразу. Сначала его цена будет 11 гривен за куб сырья, а затем – 15 гривен. Централизованное теплоснабжение и горячая вода также могут увеличиться в цене до 50%.

Как повлияет рост коммуналки на украинцев

Безусловно, если вырастут тарифы, возрастет количество людей, которым будут необходимы субсидии. Министр Жолнович говорит, что правительство понимает эти риски.

Оксана Жолнович Министерство социальной политики Мы к этому готовы. Мы уже разработали цифровой режим. Это позволит нам в автоматическом режиме у тех, кто имеет право на субсидию, сообщить об этом проактивно. В бюджете на 2024 год предусмотрено 50 миллиардов гривен на субсидии.

Директор экономического дискуссионного клуба Олег Пендзин, в свою очередь, настаивает на постепенном внедрении изменений. Ведь это обязательное требование международных партнеров, которое не удастся избежать. По мнению Пендзина, если "отпустить" тарифы, то они могут вырасти чуть ли не втрое. А этого допустить нельзя.

Будет ли рост тарифов в 2023 году

Правительство утверждает, что роста стоимости тарифов до конца года не будет. Руководство "Нефтегаза" сообщили, что до конца отопительного сезона цены на газ не изменятся. В том числе и потому, что у Украины есть достаточные запасы этого сырья.

Электроэнергия также будет оставаться на том же уровне. Сейчас разницу между тарифом и реальной стоимостью покрывают регуляторы.