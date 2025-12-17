Тарифы на коммуналку: вырастут ли суммы в платежках украинцев в 2026 году

Тарифы на коммунальные услуги в Украине сдерживают искусственно – благодаря введенному на время военного положения мораторию. Однако рост цен на газ, электроэнергию тепло и воду почти неизбежен.

Вырастут ли тарифы на электроэнергию?

Нацбанк предполагает, что в 2026 году тарифы на электроэнергию могут постепенно вырасти до экономически обоснованного уровня из-за проблем в энергетике, передает 24 Канал со ссылкой на его инфляционный отчет за июль.

Однако эксперты считают, что в следующем году повышение цен на свет до рыночного уровня маловероятно. Хотя директор энергетических программ Центра Разумкова Владимир Омельченко прогнозирует, что тарифы на свет таки могут вырасти в апреле.

Это зависит от экономической политики правительства. Если такая политика будет, то это реалистично. Если нет, то нет,

– говорит Омельченко.

Зато экономист Олег Пензин ожидает роста цен чуть позже.

Олег Пендзин Экономист, исполнительный директор Экономического дискуссионного клуба Наверное, мы увидим летом 2026 года рост цен для населения как минимум на электроэнергию. Но все равно будет оставаться разница между фактической ценой, рыночной, и ценой государственно регулируемой.

Стоит знать! В то же время по информации Экономической правды, в Минэкономики прогнозируют, что цены на электроэнергию в Украине для населения будут расти ежегодно на 15% в течение 2026 – 2028 годов.

Вырастут ли тарифы на газ в 2026 году?

Тариф на газ для бытовых потребителей до конца этого отопительного сезона в Украине останется неизменным, ведь правительство возложило специальные обязанности на Нафтогаз, которые продлили до 31 марта 2026 года.

В то же время Владимир Омельченко прогнозирует, что до завершения войны цены и в дальнейшем будут фиксированными.

Владимир Омельченко Директор энергетических программ Центра Разумкова Есть закон, запрещающий повышать тарифы на газ для населения до окончания войны. Здесь этот вопрос уже решен.

А главный научный сотрудник Национального института стратегических исследований Геннадий Рябцев считает, что роста цен на газ не будет и следующей зимой. Ведь на сегодня перспективы завершения войны оставляют туманными.

В этом отопительном сезоне они (цены на газ – 24 Канал) будут фиксированными и, скорее всего, не изменятся и в следующем,

– говорит Рябцев.

Впрочем эксперты сходятся во мнении, что после завершения войны Украине придется повысить тарифы на газ для населения до рыночных показателей.

Что будет с тарифами на воду?

Не исключают специалисты и повышение тарифов на воду в следующем году. Так, эксперт в сфере ЖКХ Кристина Ненно рассказала 24 Каналу, что с ростом цен могут столкнуться в частности жители крупных городов. Это произойдет в случае повышения тарифов на свет.

Кристина Ненно Эксперт в сфере жилищно-коммунального хозяйства Вероятность 50 на 50. Если все-таки повысят тарифы для бытовых потребителей, тогда, я думаю, в 2026-м году в экономическом обосновании, которое водоканалы подадут в НКРЕКП, уже будут попытки повысить.

Экономист Пензин согласен о возможности повышения тарифов в 2026 году, но указывает на то, способно ли население платить по новым ценам.

Рыночную стоимость тарифов на жилищно-коммунальные услуги, в первую очередь на электрическую энергию и газ, население не потянет. Надо понимать, что право на субсидии ограничено: не все имеют и не в полном объеме,

– добавил Пензин.

Обратите внимание! Национальная комиссия по регулированию в сферах энергетики и коммунальных услуг устанавливает тарифы на водоснабжение и водоотвод для водоканалов крупных городов, поскольку они являются лицензиатами НКРЭКУ.

Какие тарифы на коммуналку в 2025 году?