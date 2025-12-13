Кому придется дополнительно платить за газ?
Четвертая платежка касается владельцев газовых плит и котлов, которые самостоятельно должны обеспечивать техническое обслуживание оборудования, пишет 24 Канал со ссылкой на "Газсети".
Интересно Украинцы заплатят за чужие задолженности: как уберечь себя от переплат
Это необходимо для предотвращения аварий и обеспечения безопасного пользования газом. И это несмотря на то, что большинство потребителей продолжает оплачивать три стандартные счета:
- За потребленный газ, то есть за фактический объем использованных кубометров;
- За доставку газа, то есть транспортировку топлива в дом;
- За техническое обслуживание сетей, за профилактику и ремонт внутридомовых систем.
Какие цены на обслуживание плиты и котла?
Заказать проверку и обслуживание можно в центрах компании "Газсети", как отметили в компании. В частности, рекомендуется делать это ежегодно.
- Комплексное обслуживание котла и плиты обойдется около 1 500 гривен;
- Отдельное обслуживание плиты составит примерно 360 гривен.
Регулярное обслуживание позволяет избежать аварий и непредвиденных расходов, поэтому четвертая платежка сейчас не дополнительное бремя, а способ сохранить безопасность в доме.
Какие тарифы на газ актуальны в Украине?
Цена на газ для клиентов компании "Нафтогаз" осенью останется на уровне 7,96 гривны за кубометр. Этот тариф будет фиксированным и будет действовать до апреля 2026 года, что позволяет потребителям планировать свои расходы на отопление и горячее водоснабжение на несколько месяцев вперед.
Для других поставщиков газа в Украине тарифы несколько различаются и колеблются от 7,799 до 9,99 гривны за кубометр.
Важно помнить, что кроме стоимости самого голубого топлива, потребители должны оплачивать дополнительно транспортировку газа, то есть доставку от магистральной сети в дом. Таким образом, конечная сумма в платежке зависит не только от выбранного поставщика, но и от тарифа на доставку и объемов потребления.