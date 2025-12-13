Кому придется дополнительно платить за газ?

Четвертая платежка касается владельцев газовых плит и котлов, которые самостоятельно должны обеспечивать техническое обслуживание оборудования, пишет 24 Канал со ссылкой на "Газсети".

Интересно Украинцы заплатят за чужие задолженности: как уберечь себя от переплат

Это необходимо для предотвращения аварий и обеспечения безопасного пользования газом. И это несмотря на то, что большинство потребителей продолжает оплачивать три стандартные счета:

За потребленный газ, то есть за фактический объем использованных кубометров; За доставку газа, то есть транспортировку топлива в дом; За техническое обслуживание сетей, за профилактику и ремонт внутридомовых систем.

Какие цены на обслуживание плиты и котла?

Заказать проверку и обслуживание можно в центрах компании "Газсети", как отметили в компании. В частности, рекомендуется делать это ежегодно.

Комплексное обслуживание котла и плиты обойдется около 1 500 гривен;

Отдельное обслуживание плиты составит примерно 360 гривен.

Регулярное обслуживание позволяет избежать аварий и непредвиденных расходов, поэтому четвертая платежка сейчас не дополнительное бремя, а способ сохранить безопасность в доме.

Какие тарифы на газ актуальны в Украине?