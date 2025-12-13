Кому доведеться додатково платити за газ?
Четверта платіжка стосується власників газових плит і котлів, які самостійно мають забезпечувати технічне обслуговування обладнання, пише 24 Канал із посиланням на "Газмережі".
Це необхідно для запобігання аваріям та гарантування безпечного користування газом. Попри те, що більшість споживачів продовжує оплачувати три стандартні рахунки:
- За спожитий газ, тобто за фактичний обсяг використаних кубометрів;
- За доставку газу, тобто транспортування палива до оселі;
- За технічне обслуговування мереж, за профілактику та ремонт внутрішньобудинкових систем.
Які ціни на обслуговування плити та котла?
Замовити перевірку та обслуговування можна у центрах компанії "Газмережі", як наголосили у компанії. Зокрема, рекомендується робити це щороку.
- Комплексне обслуговування котла та плити обійдеться близько 1 500 гривень;
- Окреме обслуговування плити складе приблизно 360 гривень.
Регулярне обслуговування дозволяє уникнути аварій і непередбачуваних витрат, тож четверта платіжка нині не додатковий тягар, а спосіб зберегти безпеку у будинку.
Які тарифи на газ актуальні в Україні?
Ціна на газ для клієнтів компанії "Нафтогаз" восени залишиться на рівні 7,96 гривні за кубометр. Цей тариф буде фіксованим та діятиме до квітня 2026 року, що дозволяє споживачам планувати свої витрати на опалення та гаряче водопостачання на кілька місяців уперед.
Для інших постачальників газу в Україні тарифи дещо різняться і коливаються від 7,799 до 9,99 гривні за кубометр.
Важливо пам’ятати, що окрім вартості самого блакитного палива, споживачі повинні оплачувати додатково транспортування газу, тобто доставку від магістральної мережі до оселі. Таким чином, кінцева сума у платіжці залежить не лише від обраного постачальника, а й від тарифу на доставку та обсягів споживання.