Кому доведеться додатково платити за газ?

Четверта платіжка стосується власників газових плит і котлів, які самостійно мають забезпечувати технічне обслуговування обладнання, пише 24 Канал із посиланням на "Газмережі".

Це необхідно для запобігання аваріям та гарантування безпечного користування газом. Попри те, що більшість споживачів продовжує оплачувати три стандартні рахунки:

За спожитий газ, тобто за фактичний обсяг використаних кубометрів; За доставку газу, тобто транспортування палива до оселі; За технічне обслуговування мереж, за профілактику та ремонт внутрішньобудинкових систем.

Які ціни на обслуговування плити та котла?

Замовити перевірку та обслуговування можна у центрах компанії "Газмережі", як наголосили у компанії. Зокрема, рекомендується робити це щороку.

Комплексне обслуговування котла та плити обійдеться близько 1 500 гривень;

Окреме обслуговування плити складе приблизно 360 гривень.

Регулярне обслуговування дозволяє уникнути аварій і непередбачуваних витрат, тож четверта платіжка нині не додатковий тягар, а спосіб зберегти безпеку у будинку.

Які тарифи на газ актуальні в Україні?