Какая дополнительная платежка за газ придет в декабре?

В декабре украинцев ждет дополнительная платежка за газ. На этот раз за техническое обслуживание внутридомовых сетей, сообщил киевский филиал компании "Газораспределительные сети Украины", пишет 24 Канал.

Техническое обслуживание включает проверку общих газопроводов дома: в подъездах, на лестничных клетках и фасадах. Во время работ специалисты выявляют скрытые дефекты, предотвращают утечки газа, неисправности арматуры и аварии.

Это позволяет избежать пожаров и отравлений угарным газом.

Важно! Проверки проводятся по утвержденным графикам во всех регионах и являются обязательными для обеспечения безопасности, а не формальностью.

Какой тариф технического обслуживания?

Стоимость услуги заложена в тариф и в 2025 году для одной квартиры составляет более 100 гривен. В старых домах с разветвленными сетями сумма может превышать 1 000 гривен.

Счета за техобслуживание выставляются раз в 3 или 5 лет, в зависимости от возраста дома. Если они старше 25 лет – их проверяют раз в три года, а вот более новые уже раз в пять.

Заметьте! Первыми дополнительные платежки получат жители домов, где работы проводились в октябре-ноябре.

