Тарифи на комуналку: чи зростуть суми в платіжках українців у 2026 році

Тарифи на комунальні послуги в Україні стримують штучно – завдяки запровадженому на час воєнного стану мораторію. Однак зростання цін на газ, електроенергію тепло та воду майже неминуче.

Чи зростуть тарифи на електроенергію?

Нацбанк припускає, що у 2026 році тарифи на електроенергію можуть поступово зрости до економічно обґрунтованого рівня через проблеми у енергетиці, передає 24 Канал з посиланням на його інфляційний звіт за липень.

Однак експерти вважають, що наступного року підвищення цін на світло до ринкового рівня малоймовірне. Хоча директор енергетичних програм Центру Разумкова Володимир Омельченко прогнозує, що тарифи на світло таки можуть зрости у квітні.

Це залежить від економічної політики уряду. Якщо така політика буде, то це реалістично. Якщо ні, то ні,

– говорить Омельченко.

Натомість економіст Олег Пензин очікує зростання цін трохи пізніше.

Олег Пендзин Економіст, виконавчий директор Економічного дискусійного клубу Напевно, ми побачимо влітку 2026 року зростання цін для населення як мінімум на електроенергію. Але все одно буде лишатися різниця між фактичною ціною, ринковою, і ціною державно регульованою.

Варто знати! Водночас за інформацією Економічної правди, у Мінекономіки прогнозують, що ціни на електроенергію в Україні для населення зростатимуть щорічно на 15% протягом 2026 – 2028 років.

Чи зростуть тарифи на газ у 2026 році?

Тариф на газ для побутових споживачів до кінця цього опалювального сезону в Україні залишиться незмінним, адже уряд поклав спеціальні обов’язки на Нафтогаз, які продовжили до 31 березня 2026 року.

Водночас Володимир Омельченко прогнозує, що до завершення війни ціни й надалі будуть фіксованими.

Володимир Омельченко Директор енергетичних програм Центру Разумкова Є закон, що забороняє підвищувати тарифи на газ для населення до закінчення війни. Тут це питання вже вирішене.

А головний науковий спів­робітник Національного ін­ституту стратегічних досліджень Геннадій Рябцев вважає, що росту цін на газ не буде і наступної зими. Адже на сьогодні перспективи завершення війни залишають туманними.

Цього опалювального сезону вони (ціни на газ – 24 Канал) будуть фіксованими і, скоріш за все, не зміняться й наступного,

– говорить Рябцев.

Втім експерти сходяться на думці, що після завершення війни Україні доведеться підвищити тарифи на газ для населення до ринкових показників.

Що буде з тарифами на воду?

Не відкидають ефахівці і підвищення тарифів на воду наступного року. Так, експертка у сфері ЖКГ Христина Ненно розповіла 24 Каналу, що з ростом цін можуть зіштовхнутися зокрема жителі великих міст. Це станеться в разі підвищення тарифів на світло.

Христина Ненно Експертка у сфері житлово-комунального господарства Імовірність 50 на 50. Якщо все-таки підвищать тарифи для побутових споживачів, тоді, я думаю, у 2026-му році в економічному обґрунтуванні, яке водоканали подадуть до НКРЕКП, уже будуть спроби підвищити.

Економіст Пензин згоден щодо можливості підвищення тарифів у 2026 році, але вказує на те, чи спроможне населення платити за новими цінами.

Ринкову вартість тарифів на житлово-комунальні послуги, у першу чергу на електричну енергію й газ, населення не потягне. Треба розуміти, що право на субсидії обмежене: не всі мають і не в повному обсязі,

– додав Пензин.

Зауважте! Національна комісія з регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг встановлює тарифи на водопостачання й водовідведення для водоканалів великих міст, оскільки вони є ліцензіатами НКРЕКП.

Які тарифи на комуналку у 2025 році?