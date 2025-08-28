Крупные нефтяные компании Китая меняют курс: почему бензин уходит в прошлое
- Китайские компании PetroChina Co. и Sinopec планируют отказаться от бензина и дизеля в пользу новых видов топлива и высокотехнологичной химии из-за снижения прибыльности и спроса.
Sinopec сосредоточится на высокотехнологичной химии, а PetroChina расширит ассортимент специализированных соединений, обе компании уменьшают зависимость от нефти и укрепляют позиции в сфере природного газа и электротранспорта.
Государственные нефтегазовые компании PetroChina Co. и Sinopec хотят постепенно отказаться от производства бензина и дизеля. Вместо этого корпорации планируют переход на новые виды топлива и высокотехнологичную химию.
Почему компании отказываются от нефти?
Финансовые результаты двух нефтеперерабатывающих гигантов Китая за первое полугодие показали неутешительные результаты. Компании понесли убытки из-за падения мировых цен на нефть и сокращения спроса на бензин в стране, сообщает 24 Канал со ссылкой на Bloomberg.
- Чистая прибыль Sinopec за этот период сократилась на 36% из-за слабых результатов нефтехимического бизнеса и химической промышленности.
- PetroChina, которая меньше зависит от этих направлений, продемонстрировала лучшие результаты, но и ее прибыли упали на 19% в годовом измерении.
В целом отрасль нефтепереработки стала одной из самых слабых в китайской экономике в первые 7 месяцев 2025 года. Из-за стремительной электрификации транспорта спрос на традиционные виды топлива, такие как бензин и дизель, по мнению аналитиков, вероятно, достиг пика.
Во второй половине года спрос на бензин в Китае "будет испытывать значительное давление",
– уверен финансовый директор PetroChina Ван Хуа.
Что планируют китайские компании?
В ответ на падение спроса и, соответственно, доходов, компании планируют модернизировать свои производственные мощности под новые виды топлива и перейти на более дорогие сегменты рынка.
- Sinopec ускорит закрытие устаревших мощностей и сократит инвестиции в химическое направление. Вместо этого компания будет делать ставку на высокотехнологичную химию – материалы для авиации, дронов, робототехники, аккумуляторов и новых электромобилей.
- PetroChina будет расширять ассортимент специализированных соединений – от парафина и масел до малосернистого морского топлива, углеродных волокон и материалов для изоляции высоковольтных кабелей.
Также обе компании пытаются уменьшить зависимость от нефти и укрепить свои позиции в сфере природного газа и электротранспорта.
Какова ситуация на нефтяном рынке?
- Мировые цены на нефть продолжают падать. В понедельник, 25 августа, самый популярный сорт нефти Brent рекордно упал в цене. Она подешевела из-за давления президента США Дональда Трампа на страны, покупающие российскую нефть, и из-за избытка предложения.
- Специалисты прогнозируют, что в следующем году в мире будет рекордное перепроизводство нефти на фоне падения спроса. А к концу десятилетия, по подсчетам Международного энергетического агентства, спрос на нефть вообще перестанет расти, поскольку страны все больше будут отказываться от ископаемого топлива в пользу возобновляемых источников энергии.