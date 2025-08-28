Державні нафтогазові компанії PetroChina Co. і Sinopec хочуть поступово відмовитися від виробництва бензину та дизелю. Натомість корпорації планують перехід на нові види палива та високотехнологічну хімію.

Чому компанії відмовляються від нафти?

Фінансові результати двох нафтопереробних гігантів Китаю за перше півріччя показали невтішні результати. Компаній зазнали збитків через падіння світових цін на нафту та скорочення попиту на бензин у країні, повідомляє 24 Канал з посиланням на Bloomberg.

Дивіться також Нафта у цифрах: скільки бензину виходить з одного бареля

Чисті прибутки Sinopec за цей період скоротилися на 36% через слабкі результати нафтохімічного бізнесу та хімічної промисловості.

PetroChina, яка менше залежить від цих напрямків, продемонструвала кращі результати, але і її прибутки впали на 19% у річному вимірі.

Загалом галузь нафтопереробки стала однією з найслабкіших у китайській економіці в перші 7 місяців 2025 року. Через стрімку електрифікацію транспорту попит на традиційні види палива, такі як бензин та дизель, на думку аналітиків, ймовірно, досяг піка.

У другій половині року попит на бензин у Китаї "відчуватиме значний тиск",

– упевнений фінансовий директор PetroChina Ван Хуа.

Що планують китайські компанії?

У відповідь на падіння попиту і, відповідно, доходів, компанії планують модернізувати свої виробничі потужності під нові види палива та перейти на більш дорогі сегменти ринку.

Sinopec прискорить закриття застарілих потужностей та скоротить інвестиції у хімічний напрямок. Натомість компанія робитиме ставку на високотехнологічну хімію – матеріали для авіації, дронів, робототехніки, акумуляторів і нових електромобілів.

PetroChina розширюватиме асортимент спеціалізованих сполук – від парафіну та мастил до малосірчаного морського палива, вуглецевих волокон і матеріалів для ізоляції високовольтних кабелів.

Також обидві компанії намагаються зменшити залежність від нафти та зміцнити свої позиції у сфері природного газу та електротранспорту.

Яка ситуація на нафтовому ринку?