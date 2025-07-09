Що відомо про співпрацю Росії та Китаю

Зокрема документи показують, як чутливі технології можуть потрапляти з Китаю до Росії, навіть якщо уряд Сі Цзіньпіна заявляє, що він не постачає озброєння жодній зі сторін, пише 24 Канал з посиланням на видання.

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Aero-HIT, яка отримує державне фінансування в Росії, стверджує, що її виробничий завод поблизу аеропорту у місті Хабаровськ зможе випускати до 10 000 дронів на місяць цього року. Також компанія планує розширити виробництво більш сучасних моделей.

Серед її продукції – Veles, дрон FPV, який дозволяє пілотам стежити за полем бою в режимі реального часу. FPV-дрони можуть коштувати від кількох сотень до кількох тисяч доларів залежно від конфігурації.

Один контракт на 100 дронів Veles був оцінений у 8 мільйонів рублів, тобто приблизно по 1 000 доларів за дрон.

Зокрема ще минулого червня Міністерство фінансів США запровадило санкції проти Aero-HIT, заявивши, що дрони Veles, які вона виробляє, "використовувалися російськими військами, що базуються на Херсонщині, проти українських цілей".

Документи, датовані з кінця 2022 року по червень 2025 року, демонструють, наскільки Москва намагається приховати своїх постачальників і доставляти обладнання до війська, часто використовуючи посередників, які працюють в інших сферах, як-от кейтеринг авіаліній, постачання сільгосппродукції чи транспортування морепродуктів,

– пояснили у Bloomberg.

Зверніть увагу! Aero-HIT у червні цього року звернулася до керівника департаменту міждисциплінарних досліджень і спецпроєктів Міноборони Росії з проханням фінансової підтримки для розширення виробництва шляхом локалізації дрону Autel EVO Max 4T.

Про що йдеться у листі Aero-HIT? Лист містить фінансові плани на інвестиції у 7,1 мільярдів рублів (90 мільйонів доларів) і графік передбачуваних поставок протягом 28 місяців, йдеться про те, що російська компанія співпрацює з інженерами Autel з початку 2023 року. Відносини між двома компаніями були коротко перервані через санкції, але контакти були відновлені наприкінці 2024 року.

Що кажуть у Китаї

Autel Robotics у письмовій заяві повідомила, що ніколи не співпрацювала з російською компанією Aero-HIT. Крім того, їй не відомо про будь-які місцеві виробничі проєкти, пов’язані з Aero-HIT чи дроном Autel EVO Max 4T.

Пекін неодноразово заявляв, що контролює експорт так званих товарів подвійного призначення, таких як дрони, що можуть використовуватися у військових цілях, і що він ніколи не постачав летальну зброю жодній зі сторін,

– нагадали у матеріалі.

Коли Пекін посилив торговельні обмеження на експорт дронів, то деякі китайські компанії відмовилися працювати над російським проєктом і розірвали контракти. Водночас інші стали на їхнє місце.

З якими ще компаніями співпрацює Росія

У 2022 році розпочалися переговори між російською компанією Komax, представниками Харбінської комплексної митної зони в Китаї та аеропортом Хабаровськ щодо будівництва складу зі спеціальними податковими та митними пільгами для полегшення імпорту, а також створення виробництва дронів із використанням китайських деталей і технологій поблизу.

Komax належить особі, на ім'я Костянтин Басюк. За повідомленнями російських ЗМІ, він є колишнім співробітником КДБ, а з 2022 року – "сенатор" від окупованої Херсонщини. Крім того, Komax керує хабаровським аеропортом.

Типи дронів, які планували виробляти сторони, мали бути схожими на моделі китайських виробників Autel та SZ DJI Technology Co. Ltd. (DJI). Міністерство оборони Росії та інші державні структури були визначені як потенційні ключові клієнти.

Сторони домовилися створити спільне підприємство у Хабаровську і що зразок зі 100 комплектів дронів буде доставлений до Росії,

– зазначили у тексті.

Відносини постали перед труднощами у червні 2023 року, коли компанії з Харбіна вийшли з переговорів. Але приватна фірма Shenzhen Huasheng Industry Co. Ltd підписала контракт наступного місяця, який майже повністю повторював попередню угоду.

Закупівельний канал знову зіткнувся з перешкодами у вересні 2023 року. Але тоді виробнича лінія дронів Veles у Хабаровську вже працювала, випускаючи близько 200-300 дронів на місяць і швидко нарощуючи обсяги.

Наприкінці березня 2024 року 20 дронів і батареї були доставлені батальйону на Херсонщині. А 29 серпня того ж року Міністерство оборони надіслало листа до Aero-HIT із планами замовити 5 000 FPV-дронів Veles, 30 спрямованих антен та інше обладнання.

Зауважте! Інший документ свідчить про те, що, ймовірно, на цьому етапі Aero-HIT закуповувала комплектуючі Autel з Китаю через посередників. Однією з таких компаній, згаданих у документі, є Renovatsio-Invest.