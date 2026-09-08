Компания Билла Гейтса построит новейшие АЭС в Великобритании: как это ударит по монополии России

Мир стоит на пороге масштабной энергетической трансформации, которая навсегда изменит правила игры на рынке электроэнергии. Новейшие технологии не только обеспечат стабильное электроснабжение, но и лишат агрессора его главного козыря для шантажа.

Что произошло и когда ожидать первых результатов

Мир стоит на пороге масштабной энергетической трансформации, которая навсегда изменит правила игры на рынке электроэнергии, о чем пишет Reuters. Новейшие технологии не только обеспечат стабильное электроснабжение, но и выбьют из рук агрессора его главный козырь для шантажа.

Американская компания TerraPower, которую финансирует миллиардер Билл Гейтс, планирует запустить свои инновационные реакторы Natrium в Великобритании уже к 2034 году. Это станет первым международным рынком для разработчика, который обещает произвести революцию в производстве дешевой и чистой энергии.

Как новые технологии ударят по кошельку России

Каждый реактор Natrium с натриевым охлаждением способен генерировать 345 мегаватт базовой мощности. Благодаря встроенной системе накопления этот показатель можно увеличить до 500 мегаватт на более чем пять часов, что позволит сбалансировать энергосистему во время пиковых нагрузок.

Главный удар по российской экономике наносится через топливо: эти реакторы работают на высокопробном низкообогащенном уране (HALEU). Ранее его коммерческие поставки полностью контролировала Россия, но теперь США и Великобритания активно строят собственные заводы, чтобы навсегда избавиться от этой зависимости.

Для конечного потребителя и бизнеса это означает стабильные и прогнозируемые тарифы. Президент и генеральный директор TerraPower Крис Левеск уверяет, что электроэнергия от новых станций будет абсолютно конкурентоспособной. "Электроэнергия, производимая установками Natrium, будет стоить менее 100 фунтов стерлингов за мегаватт-час, что делает ее более выгодной, чем многие другие низкоуглеродные альтернативы", – отметил глава компании.

Что предшествовало этому шагу

Великобритания уже давно делает ставку на большие модульные реакторы (SMR) для укрепления собственной энергетической безопасности и достижения климатических целей. В этом году Лондон запустил специальную программу Advanced Nuclear Framework, чтобы поддержать проекты, финансируемые частным капиталом. Сама же технология Natrium уже прошла все регуляторные проверки в США, где сейчас строится первая такая станция в штате Вайоминг.

В настоящее время британский регулятор проводит оценку базового проекта, а дочерняя компания TerraPower, скорее всего, будет базироваться в Ливерпуле. Кстати, в США разработчик уже заключил соглашение с технологическим гигантом Meta о создании до восьми реакторов, и подобные партнерства вскоре могут появиться и в Европе.

Кстати, ранее мы писали, что подготовка к самому сложному отопительному сезону набирает обороты благодаря европейским партнерам. Очередной финансовый транш поможет стабилизировать систему и защитить дома украинцев от отключений электроэнергии.