Що сталося та коли чекати на перші результати

Світ стоїть на порозі масштабної енергетичної трансформації, яка назавжди змінить правила гри на ринку електрики, про що пише Reuters. Новітні технології не лише забезпечать стабільне світло, але й виб'ють з рук агресора його головний шантажистський козир.

Американська компанія TerraPower, яку фінансує мільярдер Білл Гейтс, планує запустити свої інноваційні реактори Natrium у Великій Британії вже до 2034 року. Це стане першим міжнародним ринком для розробника, який обіцяє зробити революцію у виробництві дешевої та чистої енергії.

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Кожен реактор Natrium із натрієвим охолодженням здатен генерувати 345 мегаватів базової потужності. Завдяки вбудованій системі зберігання, цей показник можна збільшити до 500 мегаватів на понад п'ять годин, що дозволить збалансувати енергосистему під час пікових навантажень.

Головний удар по російській економіці полягає у паливі: ці реактори працюють на високопробному низькозбагаченому урані (HALEU). Раніше його комерційні поставки повністю контролювала Росія, але тепер США та Британія активно будують власні заводи, щоб назавжди позбутися цієї залежності.

Для кінцевого споживача та бізнесу це означає стабільні та прогнозовані тарифи. Президент і генеральний директор TerraPower Кріс Левеск запевняє, що електрика від нових станцій буде абсолютно конкурентоспроможною. "Електроенергія, вироблена установками Natrium, коштуватиме менше ніж 100 фунтів стерлінгів за мегават-годину, що робить її вигіднішою за багато інших низьковуглецевих альтернатив", – зазначив очільник компанії.

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Що передувало цьому кроку

Велика Британія вже тривалий час робить ставку на малі модульні реактори (SMR) для посилення власної енергетичної безпеки та досягнення кліматичних цілей. Цього року Лондон запустив спеціальну програму Advanced Nuclear Framework, щоб підтримати проєкти, які фінансуються приватним капіталом. Сама ж технологія Natrium вже пройшла всі регуляторні перевірки у США, де зараз будується перша така станція у штаті Вайомінг.

Наразі британський регулятор проводить оцінку базового проєкту, а дочірня компанія TerraPower, найімовірніше, базуватиметься в Ліверпулі. До речі, у США розробник вже уклав угоду з технологічним гігантом Meta на створення до восьми реакторів, і подібні партнерства незабаром можуть з'явитися і в Європі.

До речі, раніше ми писали, що підготовка до найскладнішого опалювального сезону набирає обертів завдяки європейським партнерам. Черговий фінансовий транш допоможе стабілізувати систему та захистити домівки українців від блекаутів.