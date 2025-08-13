Индийская нефтяная компания Nayara Energy, которая находится под контролем "Роснефти", снова страдает от западных санкций. Теперь она не может проводить банковские транзакции.

Почему банк прекратил сотрудничество с Nayara Energy?

Государственный банк Индии (SBI) прекратил обработку торговых и валютных операций для Nayara Energy после введения новых тарифов США. Такое решение он принял, чтобы не попасть под американские и европейские ограничения, сообщает 24 Канал со ссылкой на The Economic Times.

По данным источников, банк остановил сотрудничество с нефтяной компанией в конце июля, чтобы соблюсти международные правила.

Никаких указаний от правительства не поступало, но каждый банк сам решает, как действовать в таких вопросах, и SBI поступил именно так,

– рассказал собеседник издания.

Отказ в сотрудничестве главного банка страны может значительно усложнить обработку транзакций для Nayara Energy.

По словам экспертов, другие банки могут поступить аналогично и тоже закрыть двери перед компанией.

Что известно о Nayara Energy? Компания появилась в 2017 году, когда консорциум, возглавляемый "Роснефтью", купил индийский нефтеперерабатывающий завод Essar Oil, расположенный в Вадинаре. Его переименовали в Nayara Energy.



Занимается компания импортом и переработкой нефти на топливо и сейчас занимает около 8% индийского рынка нефтепереработки, Мощность НПЗ составляет 20 миллионов тонн в год. Также Nayara имеет более 6 500 автозаправок по всей стране.

Как еще санкции давят на Nayara?

Это не первые последствия санкций, которые ударили по Nayara Energy. Индийская компания "Роснефти" не может найти суда для транспортировки топлива на свои АЗС в Индии.

В июле компания попала под санкции Евросоюза, после чего у нее начались проблемы с перевозчиками.

Судоходные компании не захотели грузить топливо с НПЗ и начали требовать от расторжения контрактов.

Стоит знать! Не сумев договориться с перевозчиками, Nayara Energy обратилась в Министерство судоходства Индии, чтобы правительство помогло ей найти суда для перевозки нефтепродуктов.