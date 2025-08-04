Украина возвращает свое: какую компенсацию получит "Нафтогаз" от России
- Австрийский суд принял решение взыскать с России 120 миллионов евро в пользу "Нафтогаза" из-за захваченного имущества в Крыму.
- Компенсация будет получена через продажу на аукционе более 20 объектов недвижимости, принадлежащих России.
Австрийский суд принял решение взыскать с России в пользу "Нафтогаза" 120 миллионов евро. Компенсация будет происходить через активы.
Как "Нафтогаз" вернет имущество, захваченное Россией?
Указанное решение является частью дела о компенсации имущества, которое Россия незаконно захватила у "Нафтогаза", сообщает 24 Канал со ссылкой на регулятора.
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Обратите внимание! Речь идет именно о незаконно захваченном имуществе в Крыму.
Очередной практический шаг на пути к взысканию с России более 5 миллиардов долларов за незаконно захваченные активы Группы Нафтогаз в Крыму. Аналогичные действия продолжаются и в других юрисдикциях. Россия заплатит за все. Рано или поздно. Обязательно!
Средства "Нафтогаз" получит через продажу на аукционе более 20 объектов недвижимости, принадлежащих России. Речь идет о российском имуществе на территории Австрии.
Напомним! В апреле 2025 года французский суд в арбитраже против России присудил компенсацию в пользу "Нафтогаза". Началась эта судебная тяжба еще в октябре 2016 года. Однако Россия отказывается выплачивать деньги "Нафтогазу". Именно поэтому украинская компания была вынуждена инициировать кампанию по взысканию.