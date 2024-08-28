Компенсация за погибшего воина: от чего зависит размер выплат
28 августа 2024, 14:20Читати новину українською
Иногда военные уже не возвращаются домой с поля боя. В таких случаях его семья получит денежную компенсацию.
Какой размер компенсации
На размер помощи влияют обстоятельства смерти военного. Если он погиб во время боевых действий, его семья получит 15 миллионов гривен, а если это произошло на службе, но не в ходе боя – сумма будет меньше.
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Сейчас государство платит две суммы:
- 15 миллионов гривен – семьям погибших военнослужащих и полицейских. Для ее получения обязательно необходимо иметь выписку из приказа воинской части и личного дела погибшего.
- 2 150 000 гривен – если умер доброволец, который не был оформлен ни в одной из военных структур.
Кто может получить выплаты
- дети, в том числе усыновленные, зачатые при жизни погибшего или умершего лица и рожденные после его смерти, а также дети, в отношении которых погибшее (умершее) лицо при его жизни было лишено родительских прав;
- один из супругов, который пережил погибшее (умершее) лицо;
- родители (усыновители) погибшего или умершего лица, если они не были лишены в отношении него родительских прав или их родительские права были восстановлены на время его гибели или смерти;
- внуки погибшего или умершего лица, если на момент его гибели их родители погибли (умерли);
- женщина (мужчина), с которой (с которым) погибшее или умершее лицо проживали одной семьей, но не состояли в браке между собой или в любом другом браке, при условии что этот факт установлен решением суда, вступившим в законную силу;
- иждивенцы погибшего или умершего лица.