Почти 500 гривен: кому из украинцев придется переплатить за газ
- Некоторым украинцам придется заплатить дополнительно 500 гривен за техническое обслуживание газовых сетей.
- Стоимость обслуживания включает проверку состояния сетей, выявление утечек газа и поддержание исправности оборудования.
Некоторым украинцам придется доплатить 500 гривен за коммунальные услуги. Речь идет об уплате за техническое обслуживание газовых сетей.
Кто из украинцев должен доплатить средства за газ
Ее стоимость сейчас составляет 441,12 гривны, пишет 24 Канал со ссылкой на "Газсети".
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Украинцы должны заплатить за работу специалистов, которые:
- осмотрят техническое состояние газовых сетей;
- проверят помещения на наличие газа в воздухе;
- обнаружат возможные утечки газа;
- выполнят очистку, смазки и другие работы для поддержания исправности газового оборудования.
Обратите внимание! Оформить заказ можно в Центре обслуживания клиентов по месту жительства.
Для чего нужно это обслуживание?
Техническое обслуживание многоэтажек является требованием действующего законодательства. Однако техническое обслуживание является не только безопасностью, но и экономией. Например, микротрещины или пониженное давление могут заставить микротрещины или пониженное давление газ расходоваться незаметно, однако регулярно. Так утечка 0,5 кубометра в сутки будет стоить около 1 000 гривен в год.