Почти 500 гривен: кому из украинцев придется переплатить за газ

Ее стоимость сейчас составляет 441,12 гривны, пишет 24 Канал со ссылкой на "Газсети".

Читайте также Некоторые украинцы будут вынуждены вернуть полученную субсидию

Украинцы должны заплатить за работу специалистов, которые:

Обратите внимание! Оформить заказ можно в Центре обслуживания клиентов по месту жительства.

Для чего нужно это обслуживание?

Техническое обслуживание многоэтажек является требованием действующего законодательства. Однако техническое обслуживание является не только безопасностью, но и экономией. Например, микротрещины или пониженное давление могут заставить микротрещины или пониженное давление газ расходоваться незаметно, однако регулярно. Так утечка 0,5 кубометра в сутки будет стоить около 1 000 гривен в год.