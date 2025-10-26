Кто из ВПЛ потеряет государственную помощь в ноябре
- В ноябре внутренне перемещенные лица могут потерять государственную помощь, если изменятся обстоятельства, влияющие на право получения выплат, или не выполнены условия по трудоустройству.
- Ежемесячная помощь для ВПЛ составляет 2 000 гривен для взрослых и 3 000 гривен для детей и людей с инвалидностью, и может быть получена через карточку "еПоддержка".
В ноябре часть внутренне перемещенных лиц может оказаться под риском потери государственной помощи. Узнайте, кто попадает в этот перечень и на что стоит обратить внимание, чтобы сохранить выплаты.
Кто может остаться без соцвыплат в ноябре?
В ноябре часть внутренне перемещенных лиц может остаться без государственных выплат. В частности, если меняются обстоятельства, влияющие на право получения помощи, то выплату могут прекратить, пишет 24 Канал со ссылкой на Пенсионный фонд.
Читайте также Две или пять пенсий: сколько денег выплатят родственникам умершего пенсионера
Другое ключевое условие для трудоспособных ВПЛ: в течение трех месяцев после получения помощи нужно найти работу, зарегистрироваться как ФЛП или стать на учет в центре занятости. Если требование не выполнено, помощь прекращается.
Обратите внимание! Государственные выплаты также зависят от оформления документов и соблюдения правил программ поддержки жилья, образования и медицинского обслуживания. Несвоевременная подача документов или невыполнение условий может привести к прекращению помощи.
Какой ежемесячный размер помощи ВПЛ?
Как напоминают в Дии, ежемесячная помощь для переселенцев составляет в ноябре 2025 года:
- 2 000 гривен для взрослых,
- 3 000 гривен для детей и людей с инвалидностью.
В то же время выплаты начисляются через карточку "еПоддержка". Подать заявку можно онлайн через "Дію" или офлайн в ЦПАУ и отделах соцзащиты.
Какая еще помощь действует для ВПЛ?
Семьи ВПО, которые тратят на аренду более 20% дохода, могут получить государственную компенсацию части расходов.
Программа "еВідновлення" позволяет ВПЛ с временно оккупированных территорий подавать заявления на компенсацию за поврежденное или уничтоженное жилье после вступления в силу обновленного закона.