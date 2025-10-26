Кто из ВПЛ потеряет государственную помощь в ноябре

В ноябре часть внутренне перемещенных лиц может оказаться под риском потери государственной помощи. Узнайте, кто попадает в этот перечень и на что стоит обратить внимание, чтобы сохранить выплаты.

Кто может остаться без соцвыплат в ноябре?

В ноябре часть внутренне перемещенных лиц может остаться без государственных выплат. В частности, если меняются обстоятельства, влияющие на право получения помощи, то выплату могут прекратить, пишет 24 Канал со ссылкой на Пенсионный фонд.

Другое ключевое условие для трудоспособных ВПЛ: в течение трех месяцев после получения помощи нужно найти работу, зарегистрироваться как ФЛП или стать на учет в центре занятости. Если требование не выполнено, помощь прекращается.

Обратите внимание! Государственные выплаты также зависят от оформления документов и соблюдения правил программ поддержки жилья, образования и медицинского обслуживания. Несвоевременная подача документов или невыполнение условий может привести к прекращению помощи.

Какой ежемесячный размер помощи ВПЛ?

Как напоминают в Дии, ежемесячная помощь для переселенцев составляет в ноябре 2025 года:

2 000 гривен для взрослых,

3 000 гривен для детей и людей с инвалидностью.

В то же время выплаты начисляются через карточку "еПоддержка". Подать заявку можно онлайн через "Дію" или офлайн в ЦПАУ и отделах соцзащиты.

Какая еще помощь действует для ВПЛ?