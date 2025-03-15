На что направляют средства

Помощь оказывает благотворительная организация "Каритас Мариуполь" в рамках инициативы "Обеспечение убежища и жилищных потребностей для уязвимых категорий населения Украины", сообщает 24 Канал со ссылкой на пресс-службу фонда в Facebook.

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Программа охватывает несколько направлений поддержки:

  • утепление и герметизацию жилых помещений (закрытие тепловых контуров);
  • финансирование аренды жилья для переселенцев;
  • предоставление топливных брикетов на отопительный сезон 2025–2026 годов.

Кто имеет право на получение помощи

Финансовую поддержку могут получить переселенцы с низким уровнем дохода – если совокупный доход на одного человека в семье не превышает 6 320 гривен.

Кроме этого, заявитель должен соответствовать хотя бы одному из следующих критериев:

  • семья является неполной – ребенка воспитывает только один из родителей или опекун;
  • в семье есть беременная женщина или мать, которая кормит ребенка в возрасте до 3 лет;
  • среди членов семьи есть лица с инвалидностью I или II группы, инвалидностью с детства или люди с хроническими заболеваниями;
  • в семье все члены – лица в возрасте от 60 лет;
  • семья имеет статус многодетной.

Чтобы получить подробную информацию и оставить заявку на участие в программе, обращайтесь по телефону горячей линии:

  • 0 800 336 734