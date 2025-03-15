На что направляют средства
Помощь оказывает благотворительная организация "Каритас Мариуполь" в рамках инициативы "Обеспечение убежища и жилищных потребностей для уязвимых категорий населения Украины", сообщает 24 Канал со ссылкой на пресс-службу фонда в Facebook.
Читайте также Помощь для семей волонтеров: в Украине упростили процесс выплат
Программа охватывает несколько направлений поддержки:
- утепление и герметизацию жилых помещений (закрытие тепловых контуров);
- финансирование аренды жилья для переселенцев;
- предоставление топливных брикетов на отопительный сезон 2025–2026 годов.
Кто имеет право на получение помощи
Финансовую поддержку могут получить переселенцы с низким уровнем дохода – если совокупный доход на одного человека в семье не превышает 6 320 гривен.
Кроме этого, заявитель должен соответствовать хотя бы одному из следующих критериев:
- семья является неполной – ребенка воспитывает только один из родителей или опекун;
- в семье есть беременная женщина или мать, которая кормит ребенка в возрасте до 3 лет;
- среди членов семьи есть лица с инвалидностью I или II группы, инвалидностью с детства или люди с хроническими заболеваниями;
- в семье все члены – лица в возрасте от 60 лет;
- семья имеет статус многодетной.
Чтобы получить подробную информацию и оставить заявку на участие в программе, обращайтесь по телефону горячей линии:
- 0 800 336 734