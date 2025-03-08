Женщины-переселенцы имели возможность поработать с психологами, а также посетить уроки цифровой безопасности. Об этом 24 Каналу рассказала корреспондент Анна Черненко, отметив, что такие программы для женщин очень важны, ведь потеря дома является сильным эмоциональным стрессом.

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О форуме "60+ Активная" для женщин-переселенок

По словам корреспондента, самой старшей женщине, которая приняла участие в форуме, более 100 лет. Программа объединяет женщин-переселенцев, которые вынужденно покинули свои дома и живут в местах временного пребывания.

Из-за потери дома люди почтенного возраста переживают сильный эмоциональный стресс, который даже может привести к инвалидизации. Именно поэтому вопрос их социализации является очень важным.

Говорится о различных активности – просмотры украинских фильмов, мастер-классы, занятия с психологами, которые помогают выйти из сложных состояний,

– отметила Черненко.

За первый год существования программу прошли примерно 360 участниц, провели более 80 мероприятий. Важным направлением программы также стали уроки цифровой безопасности для женщин. К сожалению, сейчас очень развита сфера мошенничества, целью которой является обман именно пожилых людей.

Обучение по пользованию телефонами и компьютерами – это очень хорошо, ведь нет даже кому помочь. Часто хожу за помощью в банк. Однако здесь мы учимся и будем все знать,

– прокомментировала одна из участниц.

Корреспондентка добавила, что количество внутренне перемещенных лиц очень большое, поэтому подобные мероприятия для них очень важны. На форумах они могут обратиться за помощью и поддержкой.