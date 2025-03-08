Жінки-переселенці мали змогу попрацювати з психологами, а також відвідати уроки цифрової безпеки. Про це 24 Каналу розповіла кореспондентка Анна Черненко, зауваживши, що такі програми для жінок є дуже важливими, адже втрата домівки є сильним емоційним стресом.

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Про форум "60+ Активна" для жінок-переселенок

За словами кореспондентки, найстаршій жінці, яка взяла участь у форумі, понад 100 років. Програма об'єднує жінок-переселенців, які вимушено покинули свої домівки та живуть у місцях тимчасового перебування.

Через втрату домівки люди поважного віку переживають сильний емоційний стрес, який навіть може призвести до інвалідизації. Саме тому питання їхньої соціалізації є дуже важливим.

Мовиться про різні активності – перегляди українських фільмів, майстеркласи, заняття з психологами, які допомагають вийти зі складних станів,

– наголосила Черненко.

За перший рік існування програму пройшли приблизно 360 учасниць, провели понад 80 заходів. Важливим напрямком програми також стали уроки цифрової безпеки для жінок. На жаль, зараз дуже розвинена сфера шахрайства, метою якої є обман саме людей похилого віку.

Навчання щодо користування телефонами та комп'ютерами – це дуже добре, адже немає навіть кому допомогти. Часто ходжу за допомогою в банк. Однак тут ми навчаємось і будемо все знати,

– прокоментувала одна з учасниць.

Кореспондентка додала, що кількість внутрішньо переміщених осіб дуже велика, тому подібні заходи для них є дуже важливими. На форумах вони можуть звернутись за допомогою та підтримкою.