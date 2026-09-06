В сентябре будут выплачиваться обновленные суммы пенсий: сколько дополнительно начислят украинцам

Осень принесет приятные финансовые бонусы для отдельных категорий украинцев почтенного возраста. Государство готовит дополнительные выплаты, которые помогут немного смягчить последствия роста цен.

Кому именно и сколько доплатят этой осенью?

Общего повышения выплат в сентябре 2026 года не планируется, однако граждане, достигшие 70, 75 и 80 лет, гарантированно получат возрастные надбавки. Суммы колеблются от 300 до 570 гривен в зависимости от возрастной категории, что сообщает Пенсионный фонд Украины.

К тому же система работает автоматически, поэтому обходить государственные учреждения или писать заявления не придется. Только что человеку исполняется соответствующее количество лет, ПФУ самостоятельно обновляет данные.

От 70 до 74 лет доплачивают 300 гривен;

от 75 до 79 лет – 456 гривен, а долгожителям от 80 лет – 570 гривен.

Однако есть одно строгое ограничение. Назначение этой доплаты происходит непосредственно со дня, когда человек достигает соответствующего возраста, пояснили в ведомстве. Но если ваша общая пенсия со всеми индексациями превышает 10 340,35 гривен, возрастная компенсация просто не назначается.

Что делать одиноким пенсионерам, чтобы получить более 1000 гривен?

Помимо возрастных надбавок, существует еще одна существенная помощь – доплата для одиноких людей от 80 лет, нуждающихся в постоянном уходе. Ее размер составляет 40 % от прожиточного минимума для трудоспособных лиц, что равно 1038 гривен.

В отличие от предыдущей надбавки, эти деньги не поступят автоматически. Пенсионеру необходимо обратиться в органы социальной защиты с паспортом, идентификационным кодом и заключением медицинской комиссии.

Важный нюанс! Наличие трудоспособных родственников лишает права на эту выплату, но если дети сами уже на пенсии или имеют инвалидность – деньги начислят.

Что за решения относительно пенсий принимались ранее?

Напомним, что в Украине также действуют жесткие гарантии в отношении минимальных выплат для людей с полным страховым стажем. Как уже сообщалось ранее, в 2026 году для 80-летних пенсионеров этот минимум составляет 4 213 гривен, а для лиц от 70 до 79 лет – 4 050 гривен.

Кроме того, украинцы за рубежом рискуют лишиться своих выплат, если переедут в страну, с которой у Украины нет соответствующего международного договора, или не пройдут обязательную идентификацию.