Кому саме та скільки доплатять цієї осені?

Загального підвищення виплат у вересні 2026 року не планується, проте громадяни, які досягли 70, 75 та 80 років, гарантовано отримають вікові надбавки. Суми коливаються від 300 до 570 гривень залежно від вікової категорії, про що пише Пенсійний фонд України.

До того ж, система працює автоматично, тому оббивати пороги державних установ чи писати заяви не доведеться. Щойно людині виповнюється відповідна кількість років, ПФУ самостійно оновлює дані.

Від 70 до 74 років доплачують 300 гривень;

Від 75 до 79 років – 456 гривень, а довгожителям від 80 років – 570 гривень.

Проте є один суворий ліміт. Призначення цієї доплати відбувається безпосередньо з дня, коли особа досягає відповідного віку, пояснили у відомстві. Але якщо ваша загальна пенсія з усіма індексаціями перевищує 10 340,35 гривні, вікова компенсація просто не призначається.

Що робити самотнім пенсіонерам для отримання понад 1000 гривень?

Окрім вікових бонусів, існує ще одна суттєва допомога – доплата для самотніх людей від 80 років, які потребують постійного догляду. Її розмір становить 40% від прожиткового мінімуму для працездатних осіб, що дорівнює 1038 гривень.

На відміну від попередньої надбавки, ці гроші не прийдуть самі. Пенсіонеру необхідно звернутися до органів соціального захисту з паспортом, ідентифікаційним кодом та висновком медичної комісії.

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Важливий нюанс! Наявність працездатних родичів скасовує право на цю виплату, але якщо діти самі вже на пенсії чи мають інвалідність – гроші нарахують.

Які рішення щодо пенсій ухвалювалися раніше?

Нагадаємо, що в Україні також діють жорсткі гарантії щодо мінімальних виплат для людей із повним страховим стажем. Як вже повідомлялося раніше, у 2026 році для 80-річних пенсіонерів цей мінімум становить 4 213 гривень, а для осіб від 70 до 79 років – 4 050 гривень.

Крім того, українці за кордоном ризикують втратити свої виплати, якщо переїдуть до країни, з якою в України немає відповідного міжнародного договору, або не пройдуть обов'язкову ідентифікацію.