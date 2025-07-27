Вместо надбавки минус на карте: кого коснется жесткое ограничение на пенсии

Во время действия военного положения в Украине части пенсионеров уменьшат размер выплат. Для этого введены специальные понижающие коэффициенты, которые влияют на начисление пенсий.

Кому из украинских пенсионеров ограничат пенсию?

Как рассказали в Пенсионном фонде Украины, в августе 2025 года часть украинских пенсионеров получит уменьшенные выплаты. Ограничения будут касаться тех, кто имеет так называемые "специальные" пенсии, которые превышают максимально допустимый размер, сообщает 24 Канал.

Читайте также Коммунальные платежи подскочат втрое: кто будет платить больше

Согласно законодательству, пенсия не может быть выше 10 прожиточных минимумов для нетрудоспособных лиц: в 2025 году это 23 610 гривен. Однако, некоторые категории граждан имеют пенсии, значительно превышающие эту сумму.

Речь идет о:

госслужащих,

прокурорах,

народных депутатах,

работниках Национального банка,

чиновниках,

дипломатов,

представителей местной власти,

ученых,

чернобыльцев,

бывших военнослужащих.

Именно их пенсии в августе будут ограничены из-за применения понижающих коэффициентов, установленных на время военного положения. ПФУ использует такие коэффициенты к части пенсий, превышающей лимит: