После окончания контракта: Кишинев не будет мешать поставкам "Газпрома" в Приднестровье

После окончания контракта "Газпрома" с Украиной на транзит газа, Кишинев не будет препятствовать поставкам российского газа в Приднестровье. Контракт завершается 1 января 2025 года.

Поставки газа в Приднестровье

С приближением даты окончания контракта на транзит природного газа через Украину 1 января 2025 года аналитики определили два потенциальных сценария поведения российского энергетического гиганта "Газпром". Развитие этой ситуации может иметь значительные последствия для энергетических рынков и региональной геополитики.

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Один из сценариев предусматривает, что российская сторона будет искать альтернативные маршруты для поставок газа в приднестровский регион, учитывая контрактные обязательства "Газпрома" перед компанией "Молдовагаз". В таком случае власти Республики Молдова не будут препятствовать дальнейшим поставкам природного газа АО "Молдовагаз" в ООО "Тираспольтрансгаз",

– написало СМИ.

Второй вариант заключается в том, что в случае прекращения поставок природного газа со стороны "Газпрома" Минэнерго поэтапно введет ряд мер для преодоления последствий, которые могут возникнуть.

Впрочем, даже в случае прекращения поставок природного газа со стороны "Газпрома", министерство оценивает, что дефицита газа для потребителей правобережья не возникнет, и отключение потребителей с непрерывным режимом работы не понадобится,

– отметили в медиа.

Министерство энергетики выразило уверенность в способности АО "Энергоком" поставлять необходимое количество газа защищенным или уязвимым потребителям в Приднестровском регионе. Эти поставки будут осуществляться через ООО "Тираспольтрансгаз" при условии надлежащей оплаты цены закупки газа.

Несмотря на это в министерстве отмечают риски относительно способности потребителей оплачивать газ по рыночным ценам.

Ведомство отметило необходимость увеличения импорта электроэнергии из ЕС для обеспечения энергоснабжения правого берега Днестра. Эта мера является частью плана действий в чрезвычайных ситуациях на случай потенциально сложного сценария, который также предусматривает усиление пропускной способности границы с Румынией.

В конце мая министр энергетики Молдовы Виктор Парликов сообщал о неофициальной договоренности с Украиной о продолжении поставок природного газа в Приднестровье после окончания срока действия транзитного контракта с ПАО "Газпром" в конце 2024 года.